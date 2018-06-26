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 İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 11:30 | Son Güncelleme

Haber: İbrahim YILDIZ - İSTANBUL DHA İstanbul Valiliği, kentte beklenen yağışla ilgili uyarıda bulundu.

Haber: İbrahim YILDIZ - İSTANBUL DHA
İstanbul Valiliği, kentte beklenen yağışla ilgili uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik tahminlere göre sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın ilimizi etkisi altına alması beklenmektedir. Konuyla ilgili ve görevli kurumlarımız müteyakkız olup vatandaşlarımızın da can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi

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