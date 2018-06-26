 İstanbul Valiliği'nden uyarı

İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Valiliği, kentte beklenen yağışla ilgili uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik tahminlere göre sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın ilimizi etkisi altına alması beklenmektedir. Konuyla ilgili ve görevli kurumlarımız müteyakkız olup vatandaşlarımızın da can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.
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