İSTANBUL VALİLİĞİ'Nİ İŞGAL DAVASINDA KARAR (1)

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Valiliği'ni işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu 14'ü rütbeli 90 askerin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti "Anayasayı ihlal" suçundan 8 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 2 sanığın da dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, aralarında erlerinde bulunduğu 80 sanığın da suçların kasıt unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşıldığından ayrı ayrı beraatlerine karar verildi. Karar oybirliğiyle alındı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

Arşiv görüntüler

