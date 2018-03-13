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İstanbul Valisi Şahin, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

Tıp Bayramı etkinliğinde doktorlara hitap eden İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Hasta iyi olmasa da, ferah bulmasa da sizlere dua eder.

Tıp Bayramı etkinliğinde doktorlara hitap eden İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Hasta iyi olmasa da, ferah bulmasa da sizlere dua eder. Onun için şanslı bir meslek sahibisiniz. Siz doktorlar bizler gibi her an vebal yüklenen, hep veballe yaşayan bir mesleğe sahip değilsiniz. Bazen sizlere gıpta etmiyor değilim" dedi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Grand Cevahir Hotel’de düzenlenen geceye İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık-Sen üyeleri, başhekimler ve çok sayıda doktor katıldı. Müzik eşliğinde başlayan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Vasip Şahin, doktorlara gıpta ettiğini belirtti. Doktorluğun çok güzel bir meslek olduğunu dile getiren Şahin, "Herkesin yaşam hakkı kutsaldır. Hele ki sağlıklı yaşam hakkı en önde gelen yaşam haklarından bir tanesidir. Bunu buradaki topluluk en iyi bilen topluluktur. Bunu her gün yaşıyor ve her gün sağlık hizmeti bekleyen insanlarla karşı karşıya. Şu kadarını arz etmek istiyorum. Öyle güzel bir mesleğe sahipsiniz ki siz hastayı iyileştirseniz de, iyileştirmeseniz de hasta şifa Allah’tandır deyip her şeye razıdır. Yeter ki sizden bir mütebessim bir yüz görsün. Hasta iyi olmasa da, ferah bulmasa da sizlere dua eder. Onun için şanslı bir meslek sahibisiniz. Siz doktorlar bizler gibi her an vebal yüklenen, hep veballe yaşayan bir mesleğe sahip değilsiniz. Bazen sizlere gıpta etmiyor değilim. Biz bir şekilde bu hizmetin de bir tarafındayız. Dua ediyoruz ki sizlere isabet edecek olan o nimetlerden, o sevaplardan bizlere de Cenab-ı Hak inşallah nasipdar eder. 14 Mart önemli ve anlamlı bir gün. Tıbbiye öğrencilerinin, İstanbul’un işgaline karşı yaptıkları protestonun günüdür aslında. O gün acı bir şeyi protesto eden o hareket bugün bizim için bayram olarak kutlanmaya değer bir gün olmuştur" dedi.
2017 yılında 130 milyon hastaya baktıklarını belirten İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise, "Geçen yıl 130 milyon insanımıza baktık. İstanbul’da 250 binin üzerinde doğum gerçekleştirmiş bir sağlık çalışanı kitlesi var. Bebek ölümlerinde Türkiye ortalamasının yaklaşık 2 puan aşağısında olan bir İstanbul var. Aşılamada, bulaşıcı hastalıkların önünde bir İstanbul var. Bu İstanbul 15 milyon nüfusa hizmet eden, hemen hemen en az sayıda sağlık çalışanı oranı olan illerle aynı seviyede olan bir il. Bu başarıyı sizler gibi özverili çalışanlarla sağlayan bir il. Ben sizin bir ferdiniz olmaktan da gurur duyuyorum" dedi.

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