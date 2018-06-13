- İstanbul Valisi Şahin bayram önlemlerini açıkladı

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, "Ramazan Bayramı'na yönelik her türlü tedbirlerin planlaması yapıldı" dedi.
İstanbul Valisi Vasip Şahin " Ramazan bayramına yönelik olarak her türlü tedbiri aldık. Başta otogar olmak üzere, metro, tramvay, metrobüs, deniz, hava, kara ulaşımında yapıldığı noktalarda ek tedbirler aldık. Trafik ile ilgili ek tedbirler aldık. Hastaneler başta olmak üzere hizmet alanlarında da ek tedbirler aldık. En büyük isteğimiz vatandaşlarımızın sevdikleriyle bayramlarını huzurlu bir şekilde kutlamaları" dİye konuştu.
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