İstanbul Valisi Şahin'den itfaiyeye teşekkür

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, 5 Nisan'da Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangına müdahale eden itfaiyecilere başarı belgesi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, İstanbul Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan ve itfaiye yetkililerini kabul etti.

İstanbul Valisi Şahin, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarı belgesi takdim etti.

Yangın ihbarının alınmasından sonra 4 dakikada olay yerine giderek müdahaleye başlayan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürme çalışmalarına başlamıştı. Yangına ilk etapta 80 araç 200 itfaiye personeli müdahale etmişti.

İtfaiyeciler yangın çıkan 14 katlı hastane binasında iki gruba ayrılarak, bir grup itfaiyeci yangın söndürmek için mücadele verirken diğer grup ise tüm katları kontrol ederek hastaların tahliyesini sağlamıştı.