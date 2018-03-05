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İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Bugün 14.00’dan itibaren Şişli Endüstri Meslek Lisesinde eğitim faaliyeti yoktur. Yan tarafta prefabrik okul inşaatı başlatıldı. Tamamlanır tamamlanmaz tüm öğreniciler oraya alınacaktır. Bunu takip ediyorduk” dedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 18:31 | Son Güncelleme

IHAAW182404-GEN/05-03-2018 - İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Bugün 14.00’dan itibaren Şişli Endüstri Meslek Lisesinde eğitim faaliyeti yoktur. 05.03.2018 18:24:04 TSI NNNN

IHAAW182404-GEN/05-03-2018

- İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Bugün 14.00’dan itibaren Şişli Endüstri Meslek Lisesinde eğitim faaliyeti yoktur. Yan tarafta prefabrik okul inşaatı başlatıldı. Tamamlanır tamamlanmaz tüm öğreniciler oraya alınacaktır. Bunu takip ediyorduk” dedi.

05.03.2018 18:24:04 TSI
NNNN

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