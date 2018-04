İstanbul Valisi Vasip Şahin: En az Londra, Paris, New York kadar güvenilir bir şehiriz

''Turist sayısını arttırmak istiyoruz ama turist geldiğinde rahat etmeli, onu rahat ettirmeliyiz, emniyet içerisinde olmalı." diyen Vali Şahin, bölgedeki olumsuzluklardan etkilenmesine karşın İstanbul'un güvenli bir kent olduğunu vurguladı.

Vasip Şahin, şöyle konuştu:

"İstanbul olarak güvenli bir şehiriz. En az Londra, Paris kadar, en az New York, Moskova kadar güvenli bir şehiriz. Çünkü terör asimetrik bir şekilde bütün dünyada hiçbir kural, hiçbir kutsalı tanımadan ve fırsatını yakaladığında kendini gösteriyor. Dolayısıyla dünyanın her tarafında bu tehditler söz konusu. Bütün ülkeler milletler olarak dinine, etkin kökenine, mezhebine bakmadan hep birlikte karşı çıkmak ve direnmek zorundayız. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'Bugün İstanbul’a gitmemiz, İstanbullularla dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor' diyerek İstanbul'a gelen turistler olduğunu biliyoruz. İstanbul’da turistlerin güvenliğini sağlamak için birçok ekip oluşturduk. Esnaf yönüyle de yeme içme, gıda denetimleri yapıyoruz. Fiyat denetimlerini ihmal etmiyoruz. Amacımız bu sektöre büyük yatırımlar yapmış insanlarımızın, girişimcilerimizin emeklerinin birkaç kendini bilmez yüzünden boşa çıkarılmaması. Herkes kanuna, nizama uymalı, her turist evine gelmiş misafir olarak görülmeli. Yöneticiler olduğu kadar vatandaşlarımızın da bu konuya ayrı bir hassasiyet göstermeleri gerekir.''