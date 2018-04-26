HABER

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den AA'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 17:59 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den AA'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.

Basın İlan Kurumu'nda düzenlenen "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı"nın ardından AA'yı ziyaret eden Şahin'e, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şahin, Basın İlan Kurumu'nda düzenlenen eğitimin güzel bir çalışma olduğunu ifade ederek, yeni nesil gazetecilerin yetişmesi konusunda programı gerçekleştirilenleri tebrik etti.

AA'nın gayretle ve ciddi bir görev bilinciyle çalıştığını belirten Vali Şahin, "Anadolu Ajansı 98. yaşını kutladı. 100. yılını da inşallah daha büyük başarılarla kutlayacak. Anadolu Ajansı kendi sektörü içerisinde çok ciddi bir atılım içerisinde girdi. Yurt dışı haber kaynaklarının takibi hem de yurt dışına haber servisi, bilgi servisi noktasında gerçekten çok saygın bir yer edindi, ülkemizin bir kuruluşu ve gurur duyuyoruz." diye konuştu.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Mutanoğlu da Vali Şahin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyorAK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor
İYİ Parti'den flaş Abdullah Gül açıklamasıİYİ Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısıAvrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğ İstanbul Valisi Vasip Şahin

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor, artık ücret alınmayacak

Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor, artık ücret alınmayacak

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Şehidi binlerce kişi uğurladı

Şehidi binlerce kişi uğurladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.