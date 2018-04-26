İstanbul Valisi Vasip Şahin'den AA'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.
Basın İlan Kurumu'nda düzenlenen "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı"nın ardından AA'yı ziyaret eden Şahin'e, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Şahin, Basın İlan Kurumu'nda düzenlenen eğitimin güzel bir çalışma olduğunu ifade ederek, yeni nesil gazetecilerin yetişmesi konusunda programı gerçekleştirilenleri tebrik etti.
AA'nın gayretle ve ciddi bir görev bilinciyle çalıştığını belirten Vali Şahin, "Anadolu Ajansı 98. yaşını kutladı. 100. yılını da inşallah daha büyük başarılarla kutlayacak. Anadolu Ajansı kendi sektörü içerisinde çok ciddi bir atılım içerisinde girdi. Yurt dışı haber kaynaklarının takibi hem de yurt dışına haber servisi, bilgi servisi noktasında gerçekten çok saygın bir yer edindi, ülkemizin bir kuruluşu ve gurur duyuyoruz." diye konuştu.
AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Mutanoğlu da Vali Şahin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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