İstanbul Valisi Vasip Şahin'den TOKKON'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, Tokat Konfederasyonu'nu (TOKKON) ziyaret etti.

Bayrampaşa'da bulunan TOKKON Genel Merkezine gelen Şahin'i, TOKKON Başkanı Mehmet Salih Ün, Genel Sekreteri Ali Erdoğan ve Gençlik Kolları Başkanı Sinan Ergün ile konfederasyona bağlı federasyon ve dernek başkanları karşıladı.

Federasyon çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tokatlılar, İstanbul'daki girişimci gücüyle, eğitilmiş hemşehrileriyle ve insan kalitesiyle hem kentimizin hem de ülkemizin kalkınmasına omuz veriyor. Ayrıca, Tokatlılar bu kentte belki en fazla birlik beraberlik içerisinde hareket edebilen birkaç şehrimizden birisi. Dayanışmalarından ve birliklerinden doğan güçle gerçekleştirdikleri başarıların diğer şehirlere de örnek olmasını temenni ediyorum." dedi.

İstanbul'da 600 bin Tokatlının yaşadığını ifade eden TOKKON Başkanı Ün ise hem ziyaretinden hem de kendilerine her daim verdiği destekten ötürü Vali Şahin'e teşekkür etti.

Tokat kebabı ikram edilen Şahin'e program sonunda ise tarihi Tokat sandığı hediye edildi.

