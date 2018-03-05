İstanbul Valisinden son dakika açıklaması! Şişli'deki okulda eğitim durdu

Yıkılma tehlikesi altında olan Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne ait binayla ilgili soruları yanıtlayan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Binadaki eğitim bugün saat 14.00 itibarıyla sonlandırıldı" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Valilikten yapılan açıklama ise şöyle:

Bazı basın yayın organlarında yeni yapılan inşaat dolayısıyla İstanbul Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin riskli duruma gelen binalarında eğitim öğretime devam edildiği yönünde yayınlar yapılmaktadır.

Arsa sahibi Bulgar Eksarhlığı Vakfı ile varılan mutabakat doğrultusunda yeni okul yapılana kadar, öğrencilerimiz aynı arsanın bir başka bölümünde yapılan alt katı atölye, üst katı dersliklerden oluşan 2 katlı 50 derslikli prefabrik binalarda eğitim alacaktır.

Geçici Prefabrik okul binalarının teslim alma ve kabul süreci devam etmektedir.

Bu aşamada hafta sonu meydana gelen yağışların yol açabileceği herhangi bir risk ihtimaline karşın 5 Mart 2018 günü saat 14.00 itibariyle haberlere konu binadaki öğrencilerin diğer mevcut atölyelere taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Bulgar Eksarhlığı Vakfı ile yapılan protokol kapsamında kamunun herhangi bir zararı sözkonusu olmayıp, riskli duruma gelmiş eski okul binaları yıkılarak aynı kampüs içinde yeni okul binaları yüklenici tarafından bilabedel yapılacaktır.