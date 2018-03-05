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İstanbul Valisinden son dakika açıklaması! Şişli'deki okulda eğitim durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 18:27 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptığı son dakika açıklamasında Şişli'deki okulda eğitimin bugün saat 14 itibarıyla durdurulduğunu bildirdi.

Yıkılma tehlikesi altında olan Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne ait binayla ilgili soruları yanıtlayan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Binadaki eğitim bugün saat 14.00 itibarıyla sonlandırıldı" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklama ise şöyle:

Bazı basın yayın organlarında yeni yapılan inşaat dolayısıyla İstanbul Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin riskli duruma gelen binalarında eğitim öğretime devam edildiği yönünde yayınlar yapılmaktadır.

Arsa sahibi Bulgar Eksarhlığı Vakfı ile varılan mutabakat doğrultusunda yeni okul yapılana kadar, öğrencilerimiz aynı arsanın bir başka bölümünde yapılan alt katı atölye, üst katı dersliklerden oluşan 2 katlı 50 derslikli prefabrik binalarda eğitim alacaktır.

Geçici Prefabrik okul binalarının teslim alma ve kabul süreci devam etmektedir.

Bu aşamada hafta sonu meydana gelen yağışların yol açabileceği herhangi bir risk ihtimaline karşın 5 Mart 2018 günü saat 14.00 itibariyle haberlere konu binadaki öğrencilerin diğer mevcut atölyelere taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Bulgar Eksarhlığı Vakfı ile yapılan protokol kapsamında kamunun herhangi bir zararı sözkonusu olmayıp, riskli duruma gelmiş eski okul binaları yıkılarak aynı kampüs içinde yeni okul binaları yüklenici tarafından bilabedel yapılacaktır.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bu nasil bir haber basligi ve aciklamasi anlamadim
Bütün yatirimlar yeni okular imam hatipler baska okullara yatirim yapilmiyor yaridan fazlasi okularin durumu isler acisi
haber yapılmasa yüzlerce çocuk ölecek diyosun yani vali
simdiye kadar uyku modundaymidiniz
bir de inşaat dursa
sanayi için ekonomi için çok faydalı okullar destek verilmesi lazım adım başı imam hatip var tamam oda ihtiyaç ama o kadarda abartmaya gerek yok neyin hırsı bu bize imam kadar bilim adamı da lazım doktorda mühendiste
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