İstanbul ve Ankara'da bu yollar trafiğe kapalı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü Yıl Dönümü etkinlikleri nedeniyle Ankara'da bazı yollarda ulaşım sağlanamayacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 07.00-12.00 saatlerinde Anıtkabir çevresinde Akdeniz Caddesi (Gençlik Caddesi-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi arası), Gençlik Caddesi (Akdeniz Caddesi-Anıt Caddesi arası) ve Spor Park Caddesi ile Anıt Caddesi'nin tamamı trafiğe kapatılacak.

Cebeci Askeri Şehitliği çevresinde aynı saatler arasında Şebeke Sokak'ın tamamında, Huri Sokak'ta (Uslu Sokak-Başarı Sokak arası) ve Uslu Sokak'ta (Mamak Caddesi-Alkış Sokak arası) ulaşım çift yönlü olarak sağlanamayacak.

Başkentlilerin mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almaları istendi.

İSTANBUL

Fenerbahçe Doğuş-Darüşşafaka takımları arasında oynanacak maç nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamadabugün saat 13.00'da Ataşehir'deki Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Doğuş-Darüşşafaka takımları arasında oynanacak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakası nedeniyle saat 10.30’dan itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, Ihlamur Sokağı'nın (Halk Caddesi kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısım) trafiğe kapatılacağı kaydedildi.