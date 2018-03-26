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İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 10:37 | Son Güncelleme

İstanbul Vergi dairesinde görevli bir müfettiş, bir inşaat firması yetkilisinden rüşvet alırken Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı. Müfettişin inşaat firması ile 2 milyon TL'lik rüşvet pazarlığı yaptığı ve paranın 250 bin TL'sini alırken yakalandığı belirtildi. Rüşvet operasyonu kameralara da yansıdı.

Ayrıntılar geliyor...

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