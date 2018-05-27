İstanbul için kritik uyarı! Saat verildi

İstanbul genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren gökgürültülü sağanak yağış etkili oluyor. DHA'nın haberine göre, yapılan son uyarıların ardından il genelinde sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteriyor. Öte yandan Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yayınladığı detaylı hava durumuna göre, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışların öğle saatlerine kadar etkili olacak. Yağışlar, sat 15:00'ten itibaren etkisini kaybedecek.

METEOROLOJİ'DEN 3 İL İÇİN UYARI



Yaz mevsimini beklerken yurdun büyük kısmı sağanak yağışın etkisi altında. Sel felaketlerinin yaşandığı Türkiye'de Meteoroloji 3 il için uyarı yayınladı. Kocaeli, Bursa ve Yalova'da bugün gökgürültü sağanak yağış bekleniyor. Sel felaketlerine karşı bu 3 ilin dikkatli olması gerekiyor.

KOCAELİ'DE SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ



Kocaeeli’de gece saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış hayatı felç etti. Bir çok ev iş yerini su bastı.

Gece saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak yağış Kocaeli’de su baskınlarını sebep oldu. Bazı ev ve ve iş yerlerinin bodrum katları ile sokakları su bastı. Binaların üst katlarında oturan vatandaşlar da evlerinde mahsur kaldı. Sağanak yağış nedeniyle cadde sokaklar göle döndü. Göle dönen caddelerde sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri su basan ev iş yerlerinde su tahliyesi yaptı.