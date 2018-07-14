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İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak ilk sefer belli oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 10:24 | Son Güncelleme

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi "THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ilk uçuşu yurt içinde Ankara, yurt dışında ise Azerbaycan ve KKTC'ye yapılacak." dedi.

İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak ilk sefer belli oldu!

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Yeni Havalimanı THY Genel Müdürü Bilal Ekşi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
mekke medine daha iyi olmazmıydı rus sevdalısı azerbaycan yunan sever kıbrıs
keşke ilk sefer fizana olsaydı
Devletimizin Türkleştiğini görmek bizi mutlu ediyor
katılıyorum sanada tek yın bilet alırdık. Ülke 1 tanenizden temizlenirdi
emrullah. sen kafayı yemişsin
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