İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi, TRT World dünyaya duyuracak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Yeni Havalimanı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçağın bugün yapacağı ilk iniş, TRT World'den tüm dünyaya canlı yayınla duyurulacak.
TRT World'den yapılan açıklamaya göre, yapımına 2014 yılında başlanan, ilk etabının 29 Ekim'de açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı, bugün tarihi bir ana tanıklık etmeye hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve bazı bakanları taşıyacak "TC-TUR" adlı uçak, Gaziantep mitinginin ardından akşam saatlerinde İstanbul Yeni Havalimanı'na inen ilk uçak olacak. Bu tarihi anlar, canlı yayınla TRT World aracılığıyla tüm dünyaya aktarılacak.
Uçak, 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki birinci piste inecek.
Tarihi iniş için Atatürk Havalimanı'nda faaliyet gösteren yer hizmetleri ekibinin bir kısmı, İstanbul Yeni Havalimanı'na aktarıldı.
Yüzde 90'ı tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı, dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi olma özelliğiyle dikkati çekiyor.
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