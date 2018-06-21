İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçuşu Erdoğan'ın uçağı yaptı

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bu günün çok anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bu muhteşem havalimanının açılışını yapacaklarını hatırlatan Erdoğan, "Ancak bugün bir ortak yayın sebebiyle, aynı zamanda havalimanımızın son durumunu yerinde kontrol etmek için geldik ve Gaziantep'ten buraya iniş yaptık. Bu inişle birlikte de gerek muhteşem pistimizi, bunun yanında terminal binamızı görme imkanını bulduk." ifadelerini kullandı.

Havalimanının 5 firma tarafından oluşturulan konsorsiyumla inşa edildiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Artık çoğu gitti azı kaldı. Burada mimarından mühendisine, işçisine, tüm kardeşlerimi kutluyorum. Konsorsiyumun bütün ortaklarını tebrik ediyorum, kutluyorum. Onlar da bu iş için çok büyük emek verdiler, imkanlar ortaya koydular. Aynı şekilde tabii burada gerçekten bu süreci takip eden, kovalayan değerli arkadaşlarımızın emekleri var, onları da ayrıca tebrik ediyorum, kutluyorum. 29 Ekim'de bittiğinde bu havalimanımız malum yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak ve dünyanın sayılı ilk 3 inşallah havalimanlarından bir tanesi olacak. Hedef 2023'te 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşmak... Bununla bir numara olacak. İnşallah havalimanımız bizim prestijimiz olmanın ötesinde, markamız olacak."