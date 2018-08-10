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İstanbul Yeni Havalimanı’nda uçak yakıtları gemiyle gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 17:19 | Son Güncelleme

Dünyada gemi ile yakıt ikmali yapılabilen havalimanından biri olma özelliğini taşıyan İstanbul Yeni Havalimanı’nda 63 bin tonluk gemi ile test amaçlı ilk yakıt sevkiyatı yapıldı.

İstanbul Yeni Havalimanı’nda uçak yakıtları gemiyle gelecek

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Dünyada gemi ile yakıt ikmali yapılabilen havalimanından biri olma özelliğini taşıyan İstanbul Yeni Havalimanı’nda 63 bin tonluk gemi ile test amaçlı ilk yakıt sevkiyatı yapıldı.

Açılışına 80 günden az kalan ve tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak dünyadan sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olma özelliğine sahip İstanbul Yeni Havalimanı’nda bir ilke imza atıldı. Karayolu yerine deniz yolu vasıtasıyla temin edilecek yakıt için kurulan yakıt ikmal limanından, test amacıyla ilk sevkiyat yapıldı. Bu sevkiyat, karayolu üzerinden yaklaşık 2 bin 250 adet nakliye aracı kullanımına gerek kalmadan ve yüksek maliyetler içermeyen bir operasyon hayata geçti. İlk test yakıt, limana yakın olarak kurulan yakıt tanklarına aktarıldı. 116 bin ton yakıt taşıma kapasitesine sahip LR2 PIONEER isimli gemi, yakıt ikmal limanına yanaşarak 63 bin tonluk yakıtı 12 km’lik boru hattı ile İstanbul Yeni Havalimanı içinde bulunan ve Türkiye’deki havalimanlarının yakıt kapasitesinin iki katı büyüklüğünde olan yakıt tanklarına aktardı.

7 GÜN 24 SAAT YAKIT İKMALİ YAPILABİLECEK

Yakıt ikmal limanına, deniz yolu ile sağlanan altyapıyla dünyanın her bölgesinden, uygun maliyetler ile yakıt taşıma avantajı elde edilecek. Liman sayesinde yakıt baz fiyatı uygun olan bölgelerden yakıt temini ve ikmal güvenliği sağlanacak. Yakıt ikmal limanı, yıllık yaklaşık 6 milyon metreküp yakıt alım kapasitesine sahip. Deniz yolu sayesinde 8 bin 571 adet kara yolu nakliye aracı ile sefer yapılmasına gerek kalmadan, 3 seferde doldurulabilme imkanıyla önemli bir zaman, maliyet ve iş güvenliği sağlanacak. Liman, 7 gün 24 saat ikmal yapılabilecek şekilde hizmet verecek.

İstanbul Yeni Havalimanı’nda uçak yakıtları gemiyle gelecek

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