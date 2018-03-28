İstanbul yine sis altında

İstanbul genelinde etkisini gösteren sis Anadolu Yakası’nda da etkili oluyor. İstanbul Boğazında sisin etkisiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün bir tarafı görünürken bir tarafı da sis bulutlarının arasında kaldı.

Bazı alanlarda oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte sürücülerin de trafikte zorlandığı görüldü.

(İHA)