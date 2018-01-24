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İstanbul yol durumu! Trafik yoğunluğu yüzde 80'lere çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 17:02 | Son Güncelleme 18 dakika önce

İstanbul'da kar yağışının başlamasıyla iş çıkışı trafikte yoğunluk oluşması beklenirken, İstanbul yol durumuyla ilgili bir kötü haber daha geldi. Son dakika haberine göre TEM Otoyolu Ataşehir Mevkii Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Öte yandan kar yağışı nedeniyle İBB trafik yol haritasına göre yoğunluk yüzde 80'e çıktı. İşte İstanbul yol durumuyla ilgili son gelişmeler...

İstanbul yol durumuyla ilgili vatandaşlara kötü haber. Kar yağışının başlamasının ardından mesai saatinde yoğunluk oluşması beklenen TEM otoyolunda trafik kazası meydana geldi. Son dakika haberine göre kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Öte yandan zaman zaman tipiye dönüşen kar özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğuna neden oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte yoğunluk saat 18.40 itibariyle yüzde 80'lere ulaştı. Akşam saatlerinde soğuk hava ve yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar otobüs duraklarına sığınırken, metrobüslerde de yoğunluklar yaşandığı görüldü.

İBB TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI (İSTANBUL YOL DURUMU)

TEM HADIMKÖY GİŞELERİNDE KAZA

Öğle saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında TEM otoyolu Hadımköy Gişeler'de meydana geldi. Seyir halindeki TIR önündeki kamyona çarptı. Kaza nedeniyle TIR sürücüsü araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları sonrası, araçta sıkışan sürücü mahsur kaldığı yerden kurtarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluştu.

Son dakika: TEM'de kaza! Yol trafiğe kapandı
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