İstanbul yol durumu! Trafik yoğunluğu yüzde 80'lere çıktı

İstanbul yol durumuyla ilgili vatandaşlara kötü haber. Kar yağışının başlamasının ardından mesai saatinde yoğunluk oluşması beklenen TEM otoyolunda trafik kazası meydana geldi. Son dakika haberine göre kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Öte yandan zaman zaman tipiye dönüşen kar özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğuna neden oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte yoğunluk saat 18.40 itibariyle yüzde 80'lere ulaştı. Akşam saatlerinde soğuk hava ve yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar otobüs duraklarına sığınırken, metrobüslerde de yoğunluklar yaşandığı görüldü.

İBB TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI (İSTANBUL YOL DURUMU)

TEM HADIMKÖY GİŞELERİNDE KAZA

Öğle saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında TEM otoyolu Hadımköy Gişeler'de meydana geldi. Seyir halindeki TIR önündeki kamyona çarptı. Kaza nedeniyle TIR sürücüsü araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları sonrası, araçta sıkışan sürücü mahsur kaldığı yerden kurtarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluştu.