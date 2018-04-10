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İstanbul yol durumu! Yoğun sis nedeniyle trafik kilitlendi, vapur seferleri iptal

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 07:05 | Son Güncelleme

İstanbul yol durumuyla ilgili kötü haberler geliyor. Gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini giderek arttırdı. İstanbul trafiğinde sürücüler görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zor anlar yaşarken, Şehir Hatları vapur seferleri de iptal edildi. Yola çıkmadan önce vatandaşlar İBB trafik yoğunluk haritasını takip ederek, 'Hangi vapur seferleri iptal?' sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan sis nedeniyle TEM Otoyolu'nda kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul trafiğinde sis kabusu! Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar kötü bir sürprizle karşılaştı. Gece saatlerinde başlayan sis etkisini sabah saatlerinde arttırdı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte araçlar zor ilerliyor. İBB trafik yoğunluk haritasında da trafik yoğunluğu yavaş yavaş kırmızıya doğru geçiş yapıyor.

Özellikle İstanbul Boğazında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yoğun sis yüzünden gözden kayboldu. İstanbul Boğazı'nda da kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiği askıya alındı.

İSTANBUL'DA HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL?

Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle bütün seferlerinin saat 07.05 itibariyle iptal edildiğini duyurdu.

sis2

İDO'DA SEFER İPTALLERİ

İDO da, saat 07.30 Bostancı-Beşiktaş ve saat 08.10 Beşiktaş-Bostancı seferlerini sis nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

sis iptal

mynet yol durumu

TEM'DE FECİ KAZA!

TEM Otoyolu Üçköprü mevkiinde yoğun sis nedeniyle daralan görüş mesafesi kazayı beraberinde getirdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza; sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Cemal Ü.’nün kullandığı 34 AT 5861 plakalı hafif ticari araç sağ şeride geçmeye çalışırken, aynı istikamette ilerleyen Tolga K.’nın kullandığı 06 KN 364 plakalı otomobile yoğun sis nedeniyle fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarında ki çelik bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarparak ilerleyen hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Ü. (46) araçtan fırlayarak yol kenarında ki şarampole düştü ve ağır yaralandı.

TEM KAZA

Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yoğun sis yüzünden gözden kaybolurken, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlar sisin keyfini çıkardı.

sis2

sis

Son dakika! İstanbul'da vapur seferleri iptal edildiSon dakika! İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi
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