İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı'ndan farkındalık eylemi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı (İZEV) tarafından zihinsel engelli vatandaşların yaşam hakkıyla ilgili farkındalık oluşturmak için Sarıyer'de etkinlik düzenlendi.

Sarıyer sahilinin Çayırbaşı mevkisinde başlayan etkinlikte, aralarında zihinsel engelli vatandaşların da bulunduğu grup, üzerinde "Sporda ve yaşamda biz de varız", "Barış dolu savaşsız bir dünyada biz de varız", "Üretimde ve teknolojide biz de varız" gibi sloganların yazılı olduğu 500 metrelik pankartla Haydar Aliyev Parkı'na yürüdü.

Burada kurulan etkinlik alanında, zihinlerdeki duvarların yıkılmasını temsilen kurulan bir duvar, etkinliğe katılanlar tarafından yıkıldı.

İZEV Genel Sekreteri Merve Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf olarak 30 yıldır bu alanda faaliyet yürüttüklerini belirterek, "Toplumun zihinsel engelli dediği, bizim farklı olarak tanımladığımız otizmli, mental geriliği bulunan, down sendromlu gençler için çalışıyoruz." dedi.

"Yaşam Hakkı - Duvar" adlı şarkı çalışmasıyla özellikle sosyal medya üzerinden ciddi bir farkındalık oluşturmayı başardıklarını dile getiren Kılıç, "Biz aslında zihinsel engelli kardeşlerimiz için aşırı pozitif ayrımcılık istemiyoruz. Ötekileştirmeye karşı bir duruşumuz var ve 'Hayatın her alanında biz de varız' diyoruz. Zihinlerdeki duvarların yıkılması gerektiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

