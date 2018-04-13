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İstanbul7da 'Yeditepe Huzur' denetimi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 22:02 | Son Güncelleme

 İSTANBUL'da 39 ilçede eş zamanlı "Yeditepe Huzur-6" adı altında asayiş denetimleri yapıldı.

İstanbul7da 'Yeditepe Huzur' denetimi...

Özgür EREN - Ramazan EĞRİ - Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da 39 ilçede eş zamanlı "Yeditepe Huzur-6" adı altında asayiş denetimleri yapıldı.
İstanbul'un bütün ilçelerinde, 3 bin polisin katılımıyla İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde asayiş denetimi yapıldı. Daha önce belirlenen 120 noktada gerçekleşen denetimlerde, polis ekipleri şüpheli görülen araçları durdurup didik didik aradı. Çok sayıda kişi de Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi. Denetimlere polis helikopterinin de havadan destek verdiği görüldü. Saat 20.00'de başlayan denetimler gecenin geç saatlerine kadar sürecek.

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İstanbul7da 'Yeditepe Huzur' denetimi...İstanbul7da 'Yeditepe Huzur' denetimi...İstanbul7da 'Yeditepe Huzur' denetimi...

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