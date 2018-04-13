İstanbul7da 'Yeditepe Huzur' denetimi...

Özgür EREN - Ramazan EĞRİ - Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da 39 ilçede eş zamanlı "Yeditepe Huzur-6" adı altında asayiş denetimleri yapıldı.
İstanbul'un bütün ilçelerinde, 3 bin polisin katılımıyla İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde asayiş denetimi yapıldı. Daha önce belirlenen 120 noktada gerçekleşen denetimlerde, polis ekipleri şüpheli görülen araçları durdurup didik didik aradı. Çok sayıda kişi de Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi. Denetimlere polis helikopterinin de havadan destek verdiği görüldü. Saat 20.00'de başlayan denetimler gecenin geç saatlerine kadar sürecek.
FOTOĞRAF
Selahattin Demirtaş için karar verildi
Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor, hangileri desteklemiyor?
Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı
Yunanistan da Suriye operasyonu konusunda kararını verdi
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Ödül törenine damga vuran kıyafet
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum