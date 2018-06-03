İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'da 5 yerde daha "Millet Bahçesi" yapılacağını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Uysal, Zeytinburnu'nda çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Çırpıcı Mahallesi'nde vatandaşlara hitap eden Uysal, kendilerine hizmet etme fırsatı verdiği için vatandaşlara teşekkür etti.

Uysal, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana ayrım yapmaksızın İstanbul'un her köşesine hizmet götürdüklerini ve bundan sonra da hız kesmeden hizmet götürmeye devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Her seçimde, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bugüne diğer partililer gelip, 'AK Parti sizi buradan sürecek' derler. Ama bugüne kadar da AK Parti hiç kimsenin evini elinden alıp da başka bir yere göndermedi ve elinde olmayana da verdi. Sizler rahat olun bundan sonra da kimsenin elinden bir şey almayacağız. Rahat olun, kimsenin var olan iyi bir şeyini elinden alıp daha kötü bir şey vermeyecek AK Parti. Hepimizin ortak bir kanısı var ki o da bu evlerin yıkılıp yeniden yapılması.