İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı 44'ü İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde bin 750 otomatik yer gözlem istasyonu bulunuyor. Yüksek atmosfer gözlemi için de biri İstanbul'da Türkiye'nin 9 noktasında bulunan merkezlerden 12 saat arayla meteoroloji balonu uçurularak atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin veriler alınıyor.

Çatalca'daki meteoroloji radarı ise anlık yağış bulutlarını takip ederek, 2-3 saat öncesinde yağışın cinsini ve miktarını tespit ederek şiddetli yağış uyarısı yapıyor. İstanbul'daki hava durumuna ilişkin soruları yanıtlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, dün sabah saatlerinde başlayan lodos fırtınasının bu sabahtan itibaren karayele döndüğünü söyledi.

Bugün ve yarın sabaha kadar bölgede karayel fırtınasının etkili olacağını dile getiren Kocaman, rüzgarın hızının saatte 80 ve 100 kilometreye kadar çıkacağını dile getirdi.

Bugünkü tahmin haritasının her zaman rastlanılan bir durum olmadığını belirten Kocaman, rüzgar, fırtına, şiddetli yağış, kar, karayel ve lodos fırtınasının bir arada görüleceğini, Türkiye'nin bütün hava olaylarını aynı anda yaşayacağını anlattı.