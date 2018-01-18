İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı 44'ü İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde bin 750 otomatik yer gözlem istasyonu bulunuyor. Yüksek atmosfer gözlemi için de biri İstanbul'da Türkiye'nin 9 noktasında bulunan merkezlerden 12 saat arayla meteoroloji balonu uçurularak atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin veriler alınıyor.
Çatalca'daki meteoroloji radarı ise anlık yağış bulutlarını takip ederek, 2-3 saat öncesinde yağışın cinsini ve miktarını tespit ederek şiddetli yağış uyarısı yapıyor. İstanbul'daki hava durumuna ilişkin soruları yanıtlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, dün sabah saatlerinde başlayan lodos fırtınasının bu sabahtan itibaren karayele döndüğünü söyledi.
Bugün ve yarın sabaha kadar bölgede karayel fırtınasının etkili olacağını dile getiren Kocaman, rüzgarın hızının saatte 80 ve 100 kilometreye kadar çıkacağını dile getirdi.
Bugünkü tahmin haritasının her zaman rastlanılan bir durum olmadığını belirten Kocaman, rüzgar, fırtına, şiddetli yağış, kar, karayel ve lodos fırtınasının bir arada görüleceğini, Türkiye'nin bütün hava olaylarını aynı anda yaşayacağını anlattı.
Kocaman, özellikle yurdun batı kesimleri, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde yarın sabah saatlerine kadar karayel, doğu kesimlerde ise lodos fırtınasının etkili olacağını vurgulayarak, vatandaşların soba zehirlenmelerine karşı tedbirli olmalarını, sobalarını söndürmeden uyumamaları gerektiğini söyledi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışlarının beklendiğini ifade eden Kocaman, Doğu Akdeniz'de ise şiddetli sağanak yağış görüldüğünü, Mersin, Adana, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş civarındaki sel olabileceğini için yetkilileri ve vatandaşları uyarmak istediklerini vurguladı.
''YARINDAN İTİBAREN YAĞIŞ KESİLİYOR''
Kocaman, rüzgarın dönmesiyle ani düşen sıcaklıkların gece 8 dereceye kadar ineceğini belirterek, "Yarından itibaren yağış kesiliyor. Cuma ve cumartesi günü özellikle İstanbul'da yağış olmayacak. Sıcaklıklar mevsim normallerine gelecek ve hatta bir kaç derece üzerinde seyredecek. Pazar gününe kadar İstanbul güzel bir hava geçirecek." dedi.
''İSTANBUL İÇİN KAR İHTİMALİ BELİRDİ''
Ahmet Kocaman, yarın eğitim ve öğretimde yarı yıl tatilinin başlayacağını anımsatarak, şöyle devam etti:
"İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri yağış yok. Parçalı bulutlu bir hava. Sıcaklıklar 12-13 derece civarında olacak. Ama pazar gününden itibaren yurdumuzun batı bölgelerinden başlamak üzere yağışlı bir sistem etkisine girilecek. Pazar ve pazartesi rüzgar lodos yönünden esecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak ama salıdan başlayarak kuvvetli bir hava soğumasını bekliyoruz. Yarı yıl tatilinin ilk haftasında İstanbul, Marmara Bölgesi yağışlı geçecek. Özellikle salı ve çarşamba günleri sıcaklığın 5 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. Kuvvetli bir soğuma var. Ön müjde olarak salı ve çarşamba günleri İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülüyor. Yani İstanbul için salı ve çarşamba günleri kar ihtimali belirdi ama kar durumunu pazartesiden itibaren daha net olarak çocuklara söyleyebiliriz."
Kocaman, önümüzdeki hafta Anadolu'nun çoğu yerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşeceğini ve kuvvetli kar yağışı görüldüğünü anlatarak, yarı yıl nedeniyle özel araçlarıyla tatile çıkan vatandaşların buzlanma nedeniyle kar lastiği, çekme halatı ve zincir gibi gerekli tedbirleri alarak yola çıkmaları uyarısında bulundu.
Geçen yıl 6 Ocak'ta İstanbul'a kar yağışının yaşandığını anlatan Kocaman, bu yılın ise sıcak geçtiğini, yağışların ise mevsim normallerinde olduğunu dile getirdi.
BAZI İLLERE YOĞUN KAR UYARISI
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sözcü'nün haberine göre, genellikle yağmur ve sağanak, rüzgarın kuzeye dönmesi ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya’nın doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak (21-50 yer yer 51-100 Kg/m2), Doğu Anadolu’nun batısı ve Bolu çevrelerinde yoğun kar (21-50 cm), Düzce’nin Kaynaşlı, Gölyaka, Yığılca ve Çilimli ilçelerinde yer yer kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor.
KEMER DEVRİLDİ
İzmir'de sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kalırken, Kordon'da deniz ve kara birleşti. Konak Belediyesinin yılbaşı kutlamaları çerçevesinde yaptığı süslemelerden olan Alsancaktaki Şevket Özçelik Sokakta bulunan ışıklı kemer, saatte 35 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar nedeniyle gece saatlerinde devrildi. Gazi İlköğretim Okulu’nun köşesinde bulunan ve gündüz saatlerinde binlerce kişinin geçtiği sokaktaki kemerin gece devrilmesi olası bir faciayı önledi. Konak Belediyesi zabıta ekipleri, kemerin etrafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
Öte yandan şiddetli rüzgardan deniz ulaşımı da etkilendi. İZDENİZ olumsuz hava şartları nedeniyle seferlerin iptal edildiği duyurdu.
İZDENİZ'den yapılan açıklamada Sayın yolcularımız, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm yolcu ve araba vapuru seferleri geçici süre iptal edilmiştir" denildi.
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