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İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 09:50 | Son Güncelleme 3 saat önce

Yarın sabaha kadar karayel fırtınası ve yağışın etkili olacağı İstanbul'da cuma ve cumartesi günü sıcaklıklar yükselirken, yarı yıl tatilinin ilk haftası kenti kar bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, "Yarı yıl tatilinin ilk haftasında İstanbul, Marmara Bölgesi yağışlı geçecek. Salı ve çarşamba günleri İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülüyor. Yani İstanbul için salı ve çarşamba günleri kar ihtimali belirdi" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı 44'ü İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde bin 750 otomatik yer gözlem istasyonu bulunuyor. Yüksek atmosfer gözlemi için de biri İstanbul'da Türkiye'nin 9 noktasında bulunan merkezlerden 12 saat arayla meteoroloji balonu uçurularak atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin veriler alınıyor.

Çatalca'daki meteoroloji radarı ise anlık yağış bulutlarını takip ederek, 2-3 saat öncesinde yağışın cinsini ve miktarını tespit ederek şiddetli yağış uyarısı yapıyor. İstanbul'daki hava durumuna ilişkin soruları yanıtlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, dün sabah saatlerinde başlayan lodos fırtınasının bu sabahtan itibaren karayele döndüğünü söyledi.

İstanbullular dikkat! Seferler iptal edildi

Bugün ve yarın sabaha kadar bölgede karayel fırtınasının etkili olacağını dile getiren Kocaman, rüzgarın hızının saatte 80 ve 100 kilometreye kadar çıkacağını dile getirdi.

Bugünkü tahmin haritasının her zaman rastlanılan bir durum olmadığını belirten Kocaman, rüzgar, fırtına, şiddetli yağış, kar, karayel ve lodos fırtınasının bir arada görüleceğini, Türkiye'nin bütün hava olaylarını aynı anda yaşayacağını anlattı.

Kocaman, özellikle yurdun batı kesimleri, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde yarın sabah saatlerine kadar karayel, doğu kesimlerde ise lodos fırtınasının etkili olacağını vurgulayarak, vatandaşların soba zehirlenmelerine karşı tedbirli olmalarını, sobalarını söndürmeden uyumamaları gerektiğini söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışlarının beklendiğini ifade eden Kocaman, Doğu Akdeniz'de ise şiddetli sağanak yağış görüldüğünü, Mersin, Adana, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş civarındaki sel olabileceğini için yetkilileri ve vatandaşları uyarmak istediklerini vurguladı.

''YARINDAN İTİBAREN YAĞIŞ KESİLİYOR''

Kocaman, rüzgarın dönmesiyle ani düşen sıcaklıkların gece 8 dereceye kadar ineceğini belirterek, "Yarından itibaren yağış kesiliyor. Cuma ve cumartesi günü özellikle İstanbul'da yağış olmayacak. Sıcaklıklar mevsim normallerine gelecek ve hatta bir kaç derece üzerinde seyredecek. Pazar gününe kadar İstanbul güzel bir hava geçirecek." dedi.

''İSTANBUL İÇİN KAR İHTİMALİ BELİRDİ''

Ahmet Kocaman, yarın eğitim ve öğretimde yarı yıl tatilinin başlayacağını anımsatarak, şöyle devam etti:
"İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri yağış yok. Parçalı bulutlu bir hava. Sıcaklıklar 12-13 derece civarında olacak. Ama pazar gününden itibaren yurdumuzun batı bölgelerinden başlamak üzere yağışlı bir sistem etkisine girilecek. Pazar ve pazartesi rüzgar lodos yönünden esecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak ama salıdan başlayarak kuvvetli bir hava soğumasını bekliyoruz. Yarı yıl tatilinin ilk haftasında İstanbul, Marmara Bölgesi yağışlı geçecek. Özellikle salı ve çarşamba günleri sıcaklığın 5 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. Kuvvetli bir soğuma var. Ön müjde olarak salı ve çarşamba günleri İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülüyor. Yani İstanbul için salı ve çarşamba günleri kar ihtimali belirdi ama kar durumunu pazartesiden itibaren daha net olarak çocuklara söyleyebiliriz."

Kocaman, önümüzdeki hafta Anadolu'nun çoğu yerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşeceğini ve kuvvetli kar yağışı görüldüğünü anlatarak, yarı yıl nedeniyle özel araçlarıyla tatile çıkan vatandaşların buzlanma nedeniyle kar lastiği, çekme halatı ve zincir gibi gerekli tedbirleri alarak yola çıkmaları uyarısında bulundu.
Geçen yıl 6 Ocak'ta İstanbul'a kar yağışının yaşandığını anlatan Kocaman, bu yılın ise sıcak geçtiğini, yağışların ise mevsim normallerinde olduğunu dile getirdi.

BAZI İLLERE YOĞUN KAR UYARISI

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sözcü'nün haberine göre, genellikle yağmur ve sağanak, rüzgarın kuzeye dönmesi ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya’nın doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak (21-50 yer yer 51-100 Kg/m2), Doğu Anadolu’nun batısı ve Bolu çevrelerinde yoğun kar (21-50 cm), Düzce’nin Kaynaşlı, Gölyaka, Yığılca ve Çilimli ilçelerinde yer yer kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor.

KEMER DEVRİLDİ

İzmir'de sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kalırken, Kordon'da deniz ve kara birleşti. Konak Belediyesinin yılbaşı kutlamaları çerçevesinde yaptığı süslemelerden olan Alsancaktaki Şevket Özçelik Sokakta bulunan ışıklı kemer, saatte 35 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar nedeniyle gece saatlerinde devrildi. Gazi İlköğretim Okulu’nun köşesinde bulunan ve gündüz saatlerinde binlerce kişinin geçtiği sokaktaki kemerin gece devrilmesi olası bir faciayı önledi. Konak Belediyesi zabıta ekipleri, kemerin etrafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Öte yandan şiddetli rüzgardan deniz ulaşımı da etkilendi. İZDENİZ olumsuz hava şartları nedeniyle seferlerin iptal edildiği duyurdu.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada Sayın yolcularımız, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm yolcu ve araba vapuru seferleri geçici süre iptal edilmiştir" denildi.

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Okuyucu Yorumları 50 yorum
lütfen yeter. 1 aydır son dakika olarak hava durumu bildirimi gönderiyorsunuz. editörünüzün sıkıntısı ne acaba?
5 günlük tahmine bakıyorum yapılan haberin tam tersi ulan ne abarttınız be
Arkadaş, sizin yüzünüzden Türkiye’ye gelemedim.Kar bugün geliyor, yarın fırtına var ,şimdi donduk haberlerini okuyorum uçak inmez diye erteliyorum.Haberiniz varmı bilmiyorum ama 25 ocakta geliyorum hava durumu nedir?
Bi kar yağırtamadınız. Kar yağacak mı diye haber hergün
çatılar uçacak vs abartısı ile fırtına haberi verdi metaroloji.3 saat içinde kartal kadıköy yeşilköyü gezdim.nerde bu fırtına.kar haberlerine benzedi buda.güveninirliği kalmadı metaroloji kurumunun artık
KAİNATTA MUAZZAM BİR AHENK VAR DİYENLERE.BUNDAN MİLYONLARCA YIL ÖNCE AVRUPA BUZUL ÇAĞI YAŞAMIŞTI.TÜRKİYEDE EKİM AYINDA TAHIL EKİMİ YAPILIR ADI ÜSTÜNDE.ARTIK TAKVİM İSİMLERİNİN DEĞİŞME ZAMANI GELDİ.TAHIL EKİMİ KASIMDA YAPILMALI ÇÜNKİ MEVSİMLER DEĞİŞİYOR.AMA ŞU İNSANOĞLU KISACIK ÖMRÜNDEKİ AHENK ÇALIŞMASINI BİRAZ MİLYONLARCA YIL ESKİYE DOĞRU ÇALIŞTIRSA.BU TANRISAL AHENGİN NE KADAR BOŞ BİR İŞ OLDUĞUNU AZDA OLSA GÖRÜR.
@clobber SANKİ MİLYONLARCA YIL ÖNCE BU KADAR İNSAN VARDIDA ÖYLE OLDU.İSTER İNAN İSTER İNANMA.KANDIRILDIĞINI KABUL ET.ALLAH YOKTUR.
@berkuygurc BEYNİNİ AZICIK ÇALIŞTIR DA O AHENGİ BOZANIN İNSAN OLDUĞUNU İDRAK ET
hep ayni terane bence bu akomdakiler falan biraksinlar bu isi
meteoroloji ,diyanete mi bağlı?
Tam tersi oldu 10 derece arttı sıcaklık, adam gibi tespit yapın.
Bu istanbul' dan başka şehir yok mu!
Allahın laneti kordonda, herkes ettiğini buluyor. Alkol yok, bela yok :)
myneti siliyorum artıkın:)) son dakika son dakika hava durumu kar geldi fırtına gitti sel oldu çamur oldu
şimdi geliyor kar????????????
deniz ve kara birleşti tam mynetlik bi başlık
ne kari ya kayseride güneş açtı hep abarti hep abarti mynete baksak felaket icinde türkiye haber yapacam diye abarta abarta bir hal oldunuz...
Kendini aştın Mynet, günlük fırtına, kar haberleri veriyordunuz şimdi ise az sonra diyerek anlık felaket senaryoları yazmaya başladınız, tebrik ederim! :)
Yazıklar olsun yeter artık onca gündem varken İstanbul a kar yağdı yağacak yaptınız habere bak ne yani bize yaa İstanbul un karından başka memleket meselesi yokmu
az sonra dediğin reklamlardan sonramı
yeter lan artık sizin yüzünüzden iş yapamıyoruz millet dışarı çıkmaktan korkuyor niyetiniz ekonomiyi bozmak mi kimin için çalışıyorsunuz
Adam gibi haber yapın bilmiyorsanızda biliyor gibi davranmayın en iyisini rabbim bilir bence
2 GÜN SONRASINI TUTURAMAYAN METOROLOJİ15 GÜN SONRASINIMI BİLECEK )))))))))))))
Yeter bıktık sizin kış haberlerinizden. Geleceği varsa da gelmeyecek. Felaket gibi haber yapıyorsunuz. Çok ayıp.
her hafta hemen hemen hergün yoğun kar geliyor deniliyor esiyorlar gürlüyorlar aman aman denip hava durumu karılı gösteriyor sonra o gün geliyor yalandan bi yağmur sonra güneş açıyor fıııııısssssssssss.
İstanbul kadar kafaniza taş düşsün Yeter artık kar yağışı yağmur yağar fırtına olur kasırga çıkar gerekli talimatları gerekli kurumlara verin Yeter artık illet geldi
meteoroloji cok kez sinifta kaldi pek guven vermiyolar artik onlarin verdigi hava raporuba guveb olmuyor butun siteler ayri ayri hava raporlari veriyor bu gercekten bukdr zor bir ismi ilginc
BOŞ İŞLER ÜLKESİ KAR'ın NE ZAN YAGACAGI ÖNEMLİ DEĞİL ÖNEMLİ OLAN HER GECE KAÇ İNSAN AÇ OLARAK YASTIĞA BAŞINI KOYDUĞU ÖNEMLİ ANCAK BU SORUYA VERİLECEK CEVAP ÇOK BASİT TOK AÇIN HALİNDEN ANLAMAZ!!!!!!!!!!
@nezir_dogan_1970 --eskiden limon satan - ayakkabı boyacılığı yapan - gece taksiciliği yapan , üç kuruş rüşvete tenezzül eden AÇ memur, öğretmen kalmadı çok şükür..
Meteoroloji genelde kar haberleri ile ilgili sınıfta kaldı artık kış gelsin
SAHİL BANDINDA UYARILDIĞI HALDE BU ESNAF TEDBİR ALDI...?
Bi yagsin artik su Istanbula kar yagamadi gitti...
yalan
işte izmir belediyesinin hali, deniz ve kara birleşir yollar köstebek yuvası, ayrıca yılbaşı süsleri hala duruyor mu
normal bir doğa olayı sürekli haber niteliği taşıyan bir durum mu bu insanlara gerçek ve doğru haberler yapın yeter. daha çok kişi sizi tercih edecektir
hay sizin yalanınıza başliyimya ulan kar falan yok milleti kandırmayın 8 derece sıcaklık olan bi yere kar düşmez işleri güçleri yalan dolan haber
izmir'in her zamanki durumu, aziz kocaoğlu başta oldukça izmir iflah olmaz
mişlletin aklı ile dalga geçen bu kurum derhal kapatılmalı birde bunlar utanmadan devletten halen maaş alıyorlar yazık günah adamlar açıklama yapıyor tüm iş makinaları sabaha kadar yollarda devriye geziyor bunlar milli servet ve milli servete zarar veren ne olursa olsun kapatılma ülkenin en büyük yalancısı oldu bu kurum.. Guınes rekorlar kitabına kesinlikle aday
10 liraya çay satıyonuz bunun zekatı olcak tabi..
kar filan yok insanları eve hapsetmeyin yalan haberlerle
nasıl yani kesin "vahiy"mi inmiş
Hala nasıl böyle bir haber yapıyorsunuz. İddia ediyorum İstanbul'da bir hafta kar yok. Hiç mi sorgulamıyorsunuz, hiç mi sağa sola bakmıyorsunuz ya pes.
ÜLKEDE DOĞRU YAPILAN 1 ŞEY GOSTRRIN YAHU BU ÇAYLAKLAR 1 AYDIR ZIRT YAĞDI YAĞACAK DEMIYORLARMIYDI
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