HABER

İstanbul'a neden kar yağmadı? Perşembe gününe dikkat!

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 08:51 | Son Güncelleme 7 saat önce

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da, örtü şeklinde kar yağışı bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, bunun nedeninin 'ısı adası' etkisi olduğunu söyledi. Köse, "Yakın yerlerde, Kırklareli'nde kar yağışı oldu ama İstanbul gibi büyük metropollerde şehir ısı adası sebebiyle kar yağışı zorlaşıyor. Çünkü binaları, evleri ısıtıyoruz. Araçlardan çıkan emisyonlar şehri ısıtıyor" dedi.

Hafta sonu İstanbul'da örtü şeklinde beklenen kar yağışı, şehir ısı adası etkisinden dolayı yağmur olarak gerçekleşirken, bu hafta kentte yağış ve lodosun etkisiyle sıcaklık artışı öngörülüyor. İstanbul'daki hava durumuna ilişkin soruları yanıtlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, bugün soğuk ve parçalı bulutu bir havanın görüldüğü kentte, bu hafta kar beklenmediğini söyledi.

BU HAFTA KAR YOK

Kocaman, yarından itibaren yağışlı bir hava sisteminin etkisine girileceğini ifade ederek, haftalık hava tahminini şöyle açıkladı: "Bu hafta kar yok. Rüzgarın güneye dönmesiyle havalar biraz ısınırken aralıklı yağmur görülecek. Ocak ayının mevsim normali 10 derece sıcaklıktır. Mevsim normallerinin altında olan sıcaklıklar bu hafta artacak. Hava yarından itibaren ısınmaya başlayacak. Yarın sıcaklığın 8 dereceye kadar çıkması beklenirken yağış görülecek. Yağış çarşamba günü ara verecek, sıcaklıklar da artmaya devam ederek 13 dereceye kadar çıkacak. Perşembe günü yine yağış görülecek. Sıcaklık 10 derece ve yağmurlu olacak. Cuma, cumartesi ve pazar günleri ise kentte yağış görünmüyor."

''KAR YAĞIŞI ÖRTÜ OLUŞTURMADI''

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse de hafta sonu kentte örtü şeklinde beklenen kar yağışının ısı adası etkisi nedeniyle yağmura dönüştüğünü söyledi.

Gece Istrancalar ve Çatalca civarında kar yağışları olduğunu ancak örtü oluşturmadığını dile getiren Köse, Çamlıca ve Aydos'un eteklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı olduğunu kaydetti.

Kentte kar örtüsü oluşmamasındaki en büyük etkenlerden birinin küresel iklim değişikliği sonucu küresel ısınma sebebiyle şehrin ısı adası gibi davranması olduğunu vurgulayan Köse, "Yakın yerlerde, Kırklareli'nde, kar yağışı oldu ama İstanbul gibi büyük metropollerde şehir ısı adası sebebiyle kar yağışı zorlaşıyor. Çünkü binaları, evleri ısıtıyoruz. Araçlardan çıkan emisyonlar şehri ısıtıyor. Şehre göre 200 metre daha yüksekte olan Istrancalara Çatalca'ya kar düşüyor. Kentin 1,5 kilometre yukarısına kadar kar şeklinde başlıyor ama şehrin üzerine geldiği zaman alt seviye sıcak olduğu için bu da yağmura dönmesine neden oluyor." diye konuştu.

''RÜZGAR KARAYELE DÖNECEK''

Ahmet Köse, salı günü Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni yağışlı havaya rağmen lodosun sıcaklıkları arttıracağını, perşembe günü de Balkanlar üzerinden bir günlük yağışlı havanın geleceğini söyledi.

Rüzgarın karayele döneceğini belirten Köse, şöyle devam etti: "Böylece klimanın soğuk yüzü gibi hava birden soğuyacak. Bir günde 8 dereceye kadar düşüşle sıcaklık 5 deceye kadar inecek. Yağmur şeklinde yağış görülecek. Ancak öğleden sonra yağış hala devam ederse, hızlı soğuma nedeniyle İstanbul'da yine sulu kar, ara ara kar atışları görülebilir. Eğer soğuma şu anki tahminlerin bir iki derece daha altına inerse bu defa hafta sonu beklediğimiz kar örtüsü perşembe günü İstanbul'da yaşanabilir. Cuma, cumartesi ve pazar hava ısınmaya başlayarak 12-13 derecelere çıkacak. Bu hafta sıcaklık dalgalanmaları sebebiyle hastalık havası var. Yine lodoslu günlerde gece saatlerinde sobalı evlerde baca gazı zehirlenmeleri olabilir. Gökyüzünün açık olduğu gece ve sabah erken saatlerde de yollarda buzlanma oluşabilir. Sürücülerin dikkat etmesi çiftçilerin de dona karşı tedbirli olması gerekir. Artık hava don havası."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TMMOB kar istanbul

En Çok Okunan Haberler

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

Erdoğan: 'Olası Afrin operasyonunu Suriyeli muhaliflerle yapacağız'

Erdoğan: 'Olası Afrin operasyonunu Suriyeli muhaliflerle yapacağız'

Siz bir de onu üniformasız görün

Siz bir de onu üniformasız görün

Batuhan Çolak yazdı: CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!

Batuhan Çolak yazdı: CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!

İlginizi Çekebilir

Batuhan Çolak yazdı: CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!

Batuhan Çolak yazdı: CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde dikkat çeken fotoğraf!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde dikkat çeken fotoğraf!

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Erdoğan: Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz

Erdoğan: Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz

Okuyucu Yorumları 29 yorum
bugüne kadar ısıtmıyormuyduk ? sallamayın ya az bilim adamı olun :D
amerikada okyanus donuyor soğuktan istanbulda neymiş efendim evler arabalar şehiri ısıtıyormuş :D Araştırmacılarımız bile komedi. ( He bu arada evin camları kapalı kış günleri dışarı sıcak hava gitmiyor )
@ecozer_1994 senden gizli camı açıyorlar demek :)
Evlerinizi ısıtmayın millet. arabalarınızı çalıştırmayın. Allahın işine müdahale etmeyin. Az yardımcı olun şarlatan bilim adamı müsveddesine.
istanbula her sene sanki kar yağıyorda.. yağsada zaten 1 gün... erzurumla karıştırdılar sanırım.
ziyaaaaa
istanbula 10 yıl kar yağmur yağmazsa tüm akpliler ölür mü
gece istişareye yatıp öyle hava tahmini yapıyorlar galiba yıllardır doğru tahmin yok , bilimden uzaklaşıyoruz iphone daki hava durumu uygulaması bile doğru çıkıyor. meteorolojide imam hatip mezunu değil de çalıştığı yerle alakalı ciddi mühendisler istiyoruz.
Betondan olmasın
Bu açıklamaya ilkokul çocuğu güler istanbul ısı adası değilki ormanlık bi bölge kimi yiyonuz
Çünkü binaları, evleri ısıtıyoruz. Araçlardan çıkan emisyonlar şehri ısıtıyor" dedi. peki niye üşüyoruz reis!
doğayı bozduk yeşili beton yaptık yaşlı genç çoçuk demeden orman ağaç fıdan yetıştırıp artımamız gerek yoksa kanser vs bızı goturuyor boyle gıderse sonumuz felaket
:))) Falcı gibi konuşuyorlar dedikleri çıkmayınca neden yaratıyorlar. Doğru olabilir ancak daha önce tahmin yaparken " kar yağışı beklense de de şehir ısısından dolayı karlar yere düşmeden havada yok olur" v.s deselerdi
hay istanbulun karınada
geçen sene o kar yağışında ısı adası yokmuydu bu senemi ısındı
la soyadı gibi aklı da köse olan zat, geçen sene istanbul'da araba mı yoktu? binalar ısınmıyor muydu da o kadar kar yağdı. kendilerine uzman diyen embesiller bari konuşmayın da en azından sözde uzmanlığınıza devam edin.
KONUMUZ İSTANBUL'A KAR NEDEN YAĞMADI BİLMEM ALLAH BİLİR.BETON KARDEŞİM BETON BETON ARKADAŞLAR BETON .KEDİDİR KEDİ..........HUHAHA........................
BUGÜNE KADAR ISINMIYOR MUYDU? YENİ Mİ ISINMAYA BAŞLADI? BU ADAMLARA SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR AMA...
ormanları tarım arazilerini yandaş müteahitlere dağıtan istanbul ormanlarını yüzde otuz bitiren akp nin etkisi yok sanırım...türgeve ve partiya avanta için heryeri ormandan tarım arazisinden ranta çeviren yobaz pislikler en büyük neden...
ya meteoroloji bir susta ağız tadiyla yağsın kar.Nedir bu karın sizden çektiği yaa.Ülkede sanki birtek istanbul var.Doğu ne yapsın okadar kar yağıyor.Orada yaşan millet değilmi. Her sen aynı muhabbet aman dikkat şu saate dikkat yeterr beee
EVET ACI GERÇEK ANKARA DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR VAR ŞEHİR İÇİNDE YOK BİZİM ÇOCUKLUĞUMUZDA ANKARA NUFUSU 600-700 BİNDİ 4 AY TAM KARLI SOĞUK KIŞ YAŞARDIK ŞİMDİ NUFUS 6 MİLYONA YAKLAŞTI GÜNLÜK KAR YAĞIP KALKIYOR AMAN AMAN SOĞUK YOK NUFUS LA BİRLİKTE KÜRESEL ISINMANIN ETKİSİ BÜYÜK. SON KURAKLIĞA DOĞRU GİDİYOR GELECEK NESİLLERİN ALLAH YARDIMCISI OLSUN.
elin bilim adamı keşif yapar bizimkiler işkembeden sallar! amerikada bizden daha az mı ısı yayılıyor? adamla 60-100 katlı binalar yapıp 5.00 motorlu araç biniyorlar???
Her kuşu yakaladık, bir leylek kaldı, benzin bugün de zamlandı. bunlar daha iyi günleriMİZ. Kanal İstanbul'un maliyetini NE kadar ...bunun için para varmı ..yoksada biz ödicez tabiki! neden yapılıyor Kanal İstanbul? Dün ilgili Bakan güzergah açıklamasını yaptı. Kimse de “Niçin yapılıyor“ diye sormadı tek eksiği bu ülkeini kanalmı
İşimiz gücümüz yok istanbula neden kar yağmadı memleket meselesi oldu Allah ın işine karışmayın
@incitanem_1984_ydgib yağar mı hocam
çevir gazı yanmasın.
önceden insanlar az osuruyordu simdi yemeklerden dolayı gdo lardan dolayı cok gaz yapıyor herkes salıyor hava ısınıyor ondan olmasın mantıklı bence konuşuyorum :)
O değil de habercilik yerlerde sırf tıklansın diye atış serbest başlık başka haber içeriği başka eskiden ne güzeldi ya
marta kadar kar gorunmuyor
Diğer Haberler
Münevver Karabulut cinayetindeki 'kayıp para' davasında son dakika gelişmesi!

Münevver Karabulut cinayetindeki 'kayıp para' davasında son dakika gelişmesi!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna yeşil ışık!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna yeşil ışık!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor

Erdoğan'ın hedefindeki Kaftancıoğlu: Memnuniyet duydum, çok teşekkür ediyorum

Erdoğan'ın hedefindeki Kaftancıoğlu: Memnuniyet duydum, çok teşekkür ediyorum

Trabzon’da pistten çıkan uçak denize kayıyor! Sabitlemeye çalışıyorlar

Trabzon’da pistten çıkan uçak denize kayıyor! Sabitlemeye çalışıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.