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İstanbul'da 1 Mayıs

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 09:07 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındı - Cumhuriyet Anıtı ve Taksim Meydanı çevresi ile İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar, demir bariyerlerle kapatıldı. Vatandaşların meydana geçişine izin verilmezken, civarda çalışanlar ve turistler, polis kontrol noktalarından üstleri aranarak geçiş yapabiliyor

İSTANBUL (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışla Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.

İstanbul emniyetinin aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi tarafı, The Marmara önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ne kadar tüm etraf demir bariyerlerle çevrildi.

Sadece Taksim Meydanı'na çıkılan bazı yerlerde oluşturulan polis kontrol noktalarından geçişlere izin veriliyor. Meydan geçişlere tamamıyla kapatılırken, vatandaşlar ve turistler, İstiklal Caddesi'ne polis ekipleri tarafından üstleri arandıktan sonra giriş yapabiliyor.

Meydandan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm cadde ve sokaklar, demir bariyerlerle kapatıldı. Her cadde ve sokağın başında polis ekipleri nöbet tutuyor.

Ayrıca Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri hazır bekliyor.

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AKM bir mayıs polis noktaları Taksim Meydan The Marmara Turistler

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