İstanbul'da 1 Mayıs

İSTANBUL (AA) - Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ise çelenk bıraktı. Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı korteji, Gümüşsuyu Caddesi'nden "Yaşasın 1 Mayıs İşçilerin Bayramı", "Hak-İş burada 1 Mayıs kutluyor", "Yaşasın özgürlük mücadelemiz", "Hak-İş nerede özgürlük orada", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları atarak Kazancı Yokuşu'na yürüdü. Katılımcılar, 41 yıl önce hayatını kaybedenler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyan grup, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, burada yaptığı açıklamada, Hak-İş olarak 2007 yılında örgütlenme sürecini başlattıkları taşeron işçilerin kadro mücadelesi için sendikal örgütlülüğünü sağlamak gerektiğini ortaya koyduklarını ve taşeron şirketlerde çalışan tüm emekçilerin kadro mücadelesini fiilen başlattıklarını hatırlattı. Bir milyona yakın taşeron emekçinin kadrolu olduğunu, geçici ve mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin uzatıldığını ifade eden Şişman, "Kadroya geçemeyen bütün taşeron işçilerimizin haklarını elde etmesi ve sorunlarının çözümü yolunda mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Hükümetimiz, 1 milyona yakın kamu işçisini kadroya almakla, 'Kapitalizme karşı devlet küçülmelidir.' diyenlere karşı büyük bir meydan okuma gerçekleştirmiştir." diye konuştu.

- "Daha müreffeh, tam demokratik bir Türkiye için alanlardayız" Hakları, özgürlükleri, demokrasi, insanca hayat, adil bir dünya düzeninin temeli olacak özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik yeni Türkiye için birlikte olduklarını dile getiren Şişman, sözlerine şöyle devam etti: "OHAL'in tekrar uzatılmasının nedenlerinin ortadan kaldırılması, daha müreffeh, tam demokratik bir Türkiye, ülkemizin geleceği için alanlardayız. Sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kuralsızlaştırmaya, yeni özelleştirmelere, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya, insan onuruna yakışmayan her türlü işe, her türlü davranışa 'hayır' diyoruz. İş kazalarının sona erdirilmesini, iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin artırılmasını, sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasını istiyoruz. Kıdem tazminatı hakkımızın güçlendirilmesini, işsizlikle daha etkin mücadele edilmesini istiyoruz. Asgari gelir desteği uygulamasına geçilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliklerinin giderilmesini ve ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin düşürülmesini istiyoruz. Yoksulluğun önlenmesini istiyoruz. Ücretlerdeki ağır vergi yüküne 'hayır' diyoruz. Ücretlilerin milli gelirden aldığı payın artırılmasını, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz."

Üretirken, doğal yaşam ve ekolojik çevrenin korunmasını, başta su kaynakları olmak üzere orman, su yatakları, akarsular, göller ve denizler gibi insanlığın ortak değer ve miraslarının ticarileştirilmemesini ve korunmasını istediklerini aktaran Şişman, "Çocuk istismarının önlenmesini, istihdamda kadın ve gençlere daha çok yer verilmesini, annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının karşılanmasını istiyoruz. Gençlerin eğitim, staj, işe giriş ve istihdam imkanlarının geliştirilmesini istiyoruz." diye konuştu. Şişman, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, örgütlenen işçilerin işten çıkarılmamasını istediklerini vurguladı. Türkiye'ye sığınan bütün göçmenler için uygulanabilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası politikaların geliştirilmesini istediklerini anlatan Şişman, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadıklarını, Uluslararası Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı olarak bütün dünyayı bu oldubittiye karara karşı mücadeleye çağırdıklarını söyledi.