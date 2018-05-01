İstanbul'da 1 Mayıs

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'ndaki kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 4 kademeden oluşan güvenlik tedbiri uyguluyor.
AA muhabirinin emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 8 bini Maltepe, 6 bin 500'ü Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta olmak üzere kent genelinde, 26 bin 174 polis görev yapıyor.
Kentte, 4 polis helikopteri çalışmalara havadan destek verirken, çeşitli noktalara 85 TOMA ve 67 zırhlı araç konuşlandırıldı.
İstanbul emniyeti, 1 Mayıs önlemlerini kentte görev yapan polislerle alırken, gerek duyulması halinde iç hizmetlerde mesai yapan personeli de sahada görevlendirileceğini duyurdu.
- Maltepe'de 4 kademeli güvenlik
Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda yapılacak kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 4 kademeden oluşan güvenlik tedbiri alındı.
Polis ekipleri, sendika üyelerinin ve katılımcıların ilk toplama noktalarında, katılımcıların yoğun olarak kullanacağı metro ve toplu taşıma duraklarında, grupların miting alanına yürüyecekleri güzergahlarda ve miting alanında geniş güvenlik tedbirleri uyguluyor.
Kutlama yapılacak bölgelerde dedektörlü polisler ile bomba inceleme ve imha uzmanları detaylı çalışma yürütürken, bu ekiplere özel eğitimli köpeklerin yanı sıra polis helikopterleri, TOMA'lar ve zırhlı araçlarla destek veriliyor.
İstanbul emniyeti, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'na gitmek isteyenleri engellemek için de önlem aldı.
1 Mayıs İstanbul'da son durum!
Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu
Şehit itfaiyeci Taner Çebi'nin ölümünde labirent sauna şüphesi
Zengin çocuklarının gösterişli hayatı
Ağa kızı ile fakir gencin aşkı önce tez ardından belgesel oldu!
Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?
Telegram yasaklandı, Ruslar sokağa döküldü
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye ve Suriye açıklaması
İsrail ordusunun en çekici kadın askeri
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum