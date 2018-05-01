İstanbul'da 1 Mayıs

Bugün kamu çalışanlarının yaşadıkları hak kayıplarını kamuoyuyla paylaşmak için Taksim Meydanı'na çıplak ayakla geldiklerini ifade eden Çivi, "Hak kayıpları konusundaki protestolarımızı yansıtmak için arkadaşlarımızla meydana yalınayak girdik, yalınayak da çıkacağız. Kamu çalışanları gerçekten de enflasyon oranında artışla, ki biz buna sıfır zam diyoruz, reel olarak günden güne fakirleşmekte, aile sorumluluklarını yerine getirmekte zorluk çekmektedirler." diye konuştu.

Çivi, 1977'de emek için hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Onların faillerinin bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz." dedi.

Seçim sathı mailine girilirken hükümetin "kesenin ağzını açarak" emeklilere bayram ikramiyesi verdiğini kaydeden Çivi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş güvencemize dokunma. İş güvencemiz bizim kırmızı çizgimizdir. İş güvencesi memurun, vatandaşın hizmet alma güvencesidir. Biz devletimizin memuruyuz, milletimize layıkıyla hizmet etmeye çalışıyoruz. Gerçekten seçimle beraber hükümet kesenin ağzını açmaya başladı ve emeklilere dini bayramlarda bin lira ikramiye verecek. Bu, emekliler adına sevindiricidir ancak Türkiye'de sadece emekliler bayram kutlamıyor. Memurlar da bayram yapıyor. Dolayısıyla bu bayram hediyesinin tüm çalışanlara verilmesini talep ediyoruz."

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, dolayısıyla kimsenin ötekileştirilmemesi gerektiğini dile getiren Çivi, sendikacıların siyaset yapmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından grup, çıplak ayakla Taksim Meydanı'ndan ayrılarak protestolarını sona erdirdi.

