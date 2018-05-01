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İstanbul'da 1 Mayıs

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 11:17 | Son Güncelleme

HAK-SEN üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, kamu çalışanlarının hak kayıplarına dikkati çekmek amacıyla Taksim Meydanı'na çıplak ayakla yürüdü

İSTANBUL (AA) - Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAK-SEN) üyesi bir grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kamu çalışanlarının hak kayıplarına dikkati çekmek amacıyla çıplak ayakla Taksim Meydanı'na geldi.

Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde bir araya gelen HAK-SEN üyesi bir grup, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çıplak ayakla yürüdü.

Anıta çelenk bırakan sendika üyeleri adına açıklama yapan HAK-SEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, kamu çalışanlarının hak kayıplarını dile getirmek maksadıyla çıplak ayakla Taksim Meydanı'na geldiklerini söyledi.

Çivi, 1977'de emek için hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Onların faillerinin bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz." dedi.

Bugün kamu çalışanlarının yaşadıkları hak kayıplarını kamuoyuyla paylaşmak için Taksim Meydanı'na çıplak ayakla geldiklerini ifade eden Çivi, "Hak kayıpları konusundaki protestolarımızı yansıtmak için arkadaşlarımızla meydana yalınayak girdik, yalınayak da çıkacağız. Kamu çalışanları gerçekten de enflasyon oranında artışla, ki biz buna sıfır zam diyoruz, reel olarak günden güne fakirleşmekte, aile sorumluluklarını yerine getirmekte zorluk çekmektedirler." diye konuştu.

Seçim sathı mailine girilirken hükümetin "kesenin ağzını açarak" emeklilere bayram ikramiyesi verdiğini kaydeden Çivi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş güvencemize dokunma. İş güvencemiz bizim kırmızı çizgimizdir. İş güvencesi memurun, vatandaşın hizmet alma güvencesidir. Biz devletimizin memuruyuz, milletimize layıkıyla hizmet etmeye çalışıyoruz. Gerçekten seçimle beraber hükümet kesenin ağzını açmaya başladı ve emeklilere dini bayramlarda bin lira ikramiye verecek. Bu, emekliler adına sevindiricidir ancak Türkiye'de sadece emekliler bayram kutlamıyor. Memurlar da bayram yapıyor. Dolayısıyla bu bayram hediyesinin tüm çalışanlara verilmesini talep ediyoruz."

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, dolayısıyla kimsenin ötekileştirilmemesi gerektiğini dile getiren Çivi, sendikacıların siyaset yapmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından grup, çıplak ayakla Taksim Meydanı'ndan ayrılarak protestolarını sona erdirdi.

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1 Mayıs çıplak ayak Hak-Sen Taksim Meydan YALINAYAK

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