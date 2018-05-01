HABER

İstanbul'da 1 Mayıs

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 11:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndan slogan atarak Beşiktaş Meydanı'na gelen HKP'li grup, gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinden Beşiktaş Meydanı'na gelen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir grup gözaltına alındı.

Güvenlik kuvvetleri, çeşitli sloganlar atarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş Meydanı'na gelen grubu, yürüyüşün yasa dışı olduğu ve izin verilen kutlama alanının Maltepe Sahil Etkinlik Alanı olduğu konusunda uyardı.

Çevik Kuvvet ekipleri, anonsa uymayıp slogan atmaya devam eden grubu gözaltına aldı.

Bu sırada kısa süreli kapatılan Barbaros Bulvarı trafiğe açıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltıKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitemBülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YÖK açıkladı! Bölünecek üniversiteler hakkında yeni gelişme

YÖK açıkladı! Bölünecek üniversiteler hakkında yeni gelişme

Metrobüs durağında facia! Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

Metrobüs durağında facia! Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son çekilişini iki kişi kazandı! (MPİ On Numara sonuçları)

On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son çekilişini iki kişi kazandı! (MPİ On Numara sonuçları)

1 mayıs İstanbul yol durumu! Yollar boş, trafik yoğunluğu yüzde 2

1 mayıs İstanbul yol durumu! Yollar boş, trafik yoğunluğu yüzde 2

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.