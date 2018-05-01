İstanbul'da 1 Mayıs

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinden Beşiktaş Meydanı'na gelen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir grup gözaltına alındı.

Güvenlik kuvvetleri, çeşitli sloganlar atarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş Meydanı'na gelen grubu, yürüyüşün yasa dışı olduğu ve izin verilen kutlama alanının Maltepe Sahil Etkinlik Alanı olduğu konusunda uyardı.

Çevik Kuvvet ekipleri, anonsa uymayıp slogan atmaya devam eden grubu gözaltına aldı.

Bu sırada kısa süreli kapatılan Barbaros Bulvarı trafiğe açıldı.

