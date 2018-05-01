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İstanbul'da 1 Mayıs

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 12:44 | Son Güncelleme

Kutlamaların yapılacağı Maltepe'deki miting alanına vatandaşların girişi başladı - Katılımcılar, 3 ayrı arama noktasında güvenlik kontrolünden geçirilerek alana alınıyor - Kutlama programının saat 13.00'te başlaması bekleniyor

İSTANBUL (AA) - DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde Maltepe'deki miting alanında düzenlenecek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için vatandaşların alana girişleri başladı.

Kutlama programına katılmak üzere, sahil yolu üzerinden kortejler halinde yürüyen gruplar alana ulaştı.

Sendika üyeleri ve vatandaşlar, alanda oluşturulan 3 ayrı kontrol noktasında güvenlik kontrolünden geçirilerek miting alanına alınıyor.

Ellerinde taşıdıkları "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankartlarla ve sendika flamalarıyla alana giriş yapan katılımcılar, çeşitli sloganlar atıyor. Bazı vatandaşlar da çalınan şarkılar eşliğinde halay çekiyor.

Miting alanında yapılacak kutlamalar için üzerinde "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı dev bir sahne kuruldu.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı miting alanında, konuşmaların yapılacağı sahne ile katılımcıların bulunduğu nokta arasına ise ayrı güvenlik bariyerleri yerleştirildi.

Öte yandan, canlı yayın yapan televizyon kanalları için de miting alanında ayrı bir bölüm oluşturuldu.

Kutlamalarda konser verecek gruplar da provalarını tamamladı.

Kutlama programının, saat 13.00'te başlaması bekleniyor

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1 Mayıs istanbul Maltepe Miting Alanı

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