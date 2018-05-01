İstanbul'da 1 Mayıs

İSTANBUL (AA) - Taksim'deki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, emniyetin geniş güvenlik önlemleri altında devam ediyor.

Taksim Meydanı ve civarında devam eden 1 Mayıs kutlamaları dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde esnafın sessiz bekleyişi sürüyor.

Meydandan Tünel'e kadar tüm dükkanların büyük bir bölümü kapalıyken, sabah erken saatlerde iş yerlerini açan esnaf, akşam için hazırlık yapıyor.

Daha önce polis kontrol noktalarından geçerek İstiklal Caddesi'ndeki iş yerlerine giden bölgedeki çalışanlar, dükkanların önünde bekleyişlerini sürdürüyor.

Caddeye açılan tüm sokaklar polis bariyerleriyle kapatılırken, turistler ve esnafın geçişi kontrollü şekilde sağlanıyor.

Polisin özellikle turist ve yaşlılara yardımcı olduğu gözlenirken, Beyoğlu ve civarındaki otellerde kalan turistlere bebekleri ve çantalarıyla polis kontrol noktalarından geçişlerinde de kolaylık gösteriliyor.

Ancak daha önce polis kontrol noktalarından İstiklal Caddesi'ne giriş yapanların, çıkışlarına ise izin verilmiyor.

İstiklal Caddesi'nin boş olmasını fırsat bilen vatandaşlar ise fotoğraf çektirerek bu anı değerlendiriyor.

