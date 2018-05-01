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İstanbul'da 1 Mayıs

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 14:49 | Son Güncelleme

Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'na girmek isteyen grupla polis arasında yaşanan gerginlikte, bir polis memuru gözünden hafif yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı - Polis, Beşiktaş'ta pankart açarak yürümek isteyen gruba da gözaltı işlemi uyguladı

İSTANBUL (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'na girmek isteyen grupla polis arasında yaşanan gerginlikte, bir polis memuru hafif yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'na girmek isteyen grup ile polis arasında, arama noktasında gerginlik yaşandı. Çıkan arbedede bir polis memuru gözünden hafif şekilde yaralandı.

Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olayda, 3 kişi gözaltına alındı.

Arama noktasına takviye polis ekipleri yönlendirildi.

- Beşiktaş'ta gözaltı

Beşiktaş çarşıda da bir grup pankart açarak yürümek istedi.

Polis, müdahale ettiği grup üyelerini gözaltına aldı.

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