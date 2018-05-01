İstanbul'da 1 Mayıs

İSTANBUL (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'na girmek isteyen grupla polis arasında yaşanan gerginlikte, bir polis memuru hafif yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'na girmek isteyen grup ile polis arasında, arama noktasında gerginlik yaşandı. Çıkan arbedede bir polis memuru gözünden hafif şekilde yaralandı.
Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olayda, 3 kişi gözaltına alındı.
Arama noktasına takviye polis ekipleri yönlendirildi.
- Beşiktaş'ta gözaltı
Beşiktaş çarşıda da bir grup pankart açarak yürümek istedi.
Polis, müdahale ettiği grup üyelerini gözaltına aldı.
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