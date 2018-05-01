İstanbul'da 1 Mayıs

İSTANBUL (AA) - Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs dolayısıyla izinsiz gösteri yapmak isteyen biri kadın, dört kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Devrimci Gençlik Dernekleri üyesi 4 gösterici, "Taksim yasağını tanımıyoruz, Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart ile Sıraselviler Caddesi'nden Taksim Meydanı'na giriş yapmak istedi.
Kadın gösterici, "Meydan halka kapatılamaz. Yaşasın Taksim direnişi. İşçi sınıfının birlik, mücadele dayanışma günü 1 Mayıs'tır. 1 Mayıs'ta Taksim yasağını tanımıyoruz." diye sloganlar attı.
Direnmeleri üzerine polis iki göstericiyi yere yatırarak ters kelepçe taktı. Bu sırada kadın gösterici bir süre daha slogan atmaya devam etti.
Bunun üzerine müdahale eden polis, göstericileri gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
- Taksim'e yürümek isteyen 5 kişi gözaltına alındı
Bu arada Tarlabaşı Bulvarı'ndan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim'e yürümek isteyen "Mücadele Birliği Platformu" üyelerine polis izin vermedi.
Uyarılar üzerine dağılmayan ve pankart açarak yürümeye devam eden grubun 5 üyesi gözaltına alındı.
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