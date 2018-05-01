HABER

İstanbul'da 1 Mayıs

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 14:56 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı'nda izinsiz gösteri yapmak isteyen 4 kişi, gözaltına alındı - Tarlabaşı'ndan Taksim'e yürümek isteyen 5 kişiye gözaltı işlemi uygulandı

İSTANBUL (AA) - Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs dolayısıyla izinsiz gösteri yapmak isteyen biri kadın, dört kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Devrimci Gençlik Dernekleri üyesi 4 gösterici, "Taksim yasağını tanımıyoruz, Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart ile Sıraselviler Caddesi'nden Taksim Meydanı'na giriş yapmak istedi.

Kadın gösterici, "Meydan halka kapatılamaz. Yaşasın Taksim direnişi. İşçi sınıfının birlik, mücadele dayanışma günü 1 Mayıs'tır. 1 Mayıs'ta Taksim yasağını tanımıyoruz." diye sloganlar attı.

Direnmeleri üzerine polis iki göstericiyi yere yatırarak ters kelepçe taktı. Bu sırada kadın gösterici bir süre daha slogan atmaya devam etti.

Bunun üzerine müdahale eden polis, göstericileri gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

- Taksim'e yürümek isteyen 5 kişi gözaltına alındı

Bu arada Tarlabaşı Bulvarı'ndan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim'e yürümek isteyen "Mücadele Birliği Platformu" üyelerine polis izin vermedi.

Uyarılar üzerine dağılmayan ve pankart açarak yürümeye devam eden grubun 5 üyesi gözaltına alındı.

İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında dakika dakika yaşananlarİstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında dakika dakika yaşananlar
Polis alarma geçti! Her yerde aranıyorlarPolis alarma geçti! Her yerde aranıyorlar
AK Parti'den flaş Abdullah Gül görüşmesi yorumu!AK Parti'den flaş Abdullah Gül görüşmesi yorumu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs gösteri gösterici istanbul

En Çok Okunan Haberler

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Ebu Hanzala kod adlı Bayancuk, El Kaide'nin Türkiye emiri çıktı!

Ebu Hanzala kod adlı Bayancuk, El Kaide'nin Türkiye emiri çıktı!

Mezarlıkta tecavüzü canlı yayınladılar!

Mezarlıkta tecavüzü canlı yayınladılar!

Konya'da bankalara para taşıyan araç soyuldu!

Konya'da bankalara para taşıyan araç soyuldu!

Jandarma'nın paylaşımı büyük beğeni topladı! Bu helikopterle bir ilk

Jandarma'nın paylaşımı büyük beğeni topladı! Bu helikopterle bir ilk

1 Mayıs'ta Beşiktaş'ta polis müdahalesi!

1 Mayıs'ta Beşiktaş'ta polis müdahalesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.