İstanbul'da 1 Mayıs

İSTANBUL (AA) - Eğitim İlke-Sen öncülüğündeki katılımcılar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih Saraçhane Parkı'nda etkinlik düzenledi.
Eğitim İlke-Sen, Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği (TOKAD), Özgür Yazarlar Birliği, Sağlık İlke-Sen, Emek ve Adalet Platformu üyeleri, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi'nde buluştu.
Buradan Fatih Saraçhane Parkı'na yürüyen grup adına konuşan Eğitim İlke-Sen Ankara İl Temsilcisi Emre Berber, mazlumlara el vermek, tevhit, adalet ve özgürlük çağrılarını yaygınlaştırmak için çalıştıklarını söyledi.
Asgari ücreti ve OHAL'i eleştiren Berber, Orta Doğu'nun yangın yerine döndüğünü dile getirdi.
10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!
Jandarma'nın paylaşımı büyük beğeni topladı! Bu helikopterle bir ilk
İran ABD'yi tehdit etti: Vurursanız, vurulursunuz!
Metrobüs durağında facia! Suriyeli çocuk hayatını kaybetti
Kim Kardashian hiç uslanmıyor! Bu kez çırılçıplak
Düzce'deki kazada şoke eden iddia: Kocasını eşi ihbar etmiş
Bekaretini 1.2 milyon dolara sattı!
Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?
Telegram yasaklandı, Ruslar sokağa döküldü
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum