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İstanbul'da 1 Mayıs

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 14:59 | Son Güncelleme

Eğitim İlke-Sen öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Fatih Saraçhane Parkı'nda kutladı

İSTANBUL (AA) - Eğitim İlke-Sen öncülüğündeki katılımcılar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih Saraçhane Parkı'nda etkinlik düzenledi.

Eğitim İlke-Sen, Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği (TOKAD), Özgür Yazarlar Birliği, Sağlık İlke-Sen, Emek ve Adalet Platformu üyeleri, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi'nde buluştu.

Buradan Fatih Saraçhane Parkı'na yürüyen grup adına konuşan Eğitim İlke-Sen Ankara İl Temsilcisi Emre Berber, mazlumlara el vermek, tevhit, adalet ve özgürlük çağrılarını yaygınlaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Asgari ücreti ve OHAL'i eleştiren Berber, Orta Doğu'nun yangın yerine döndüğünü dile getirdi.

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