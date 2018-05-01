İstanbul'da 1 Mayıs

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının adresi Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda, konuşmaların ardından şiirler okundu, şarkılar söylendi. Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, mayısın emek, mücadele, dayanışma anlamına geldiğini belirterek, "O nedenle 1 Mayıs Kemal Türkler'dir, Abdullah Baştürk'tür. 1977'de, 1989'da, 1996'da yitirdiğimiz canlarımızdır. 1 Mayıs, Gezi'de, haziran isyanında toprağa verdiğimiz evlatlarımızdır, 1 Mayıs meydandır, 1 Mayıs Taksim'dir." dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Çerkezoğlu, "Bu 1 Mayıs, emekle yoğrulmuş umutlu bir başlangıcın işaret fişeği olmuştur. Bu meydandaki ve Türkiye'nin her yanındaki tablo, 24 Haziran'a kadar, 24 Haziran günü ve elbetteki 24 Haziran'dan sonra da devam edecek bir mücadelenin, emeğin değerleriyle örgütlemenin fotoğrafıdır, onun iddiasıdır." diye konuştu. Taşeron işçilerin kadroya geçme yöntemini eleştiren Çerkezoğlu, bu süreçte birçok işçinin ayrımcılığa uğradığını, işsiz kaldığını savundu.

Arzu Çerkezoğlu, OHAL'i eleştirerek, işçi ve emekçilerin ülkenin gerçek sahipleri olduklarını, çoğunluğu temsil ettiklerini söyledi. - Bozgeyik'in konuşması KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Taksim'de 1 Mayıs kutlamasına bu yıl da OHAL'in gerekçe gösterilerek izin verilmemesini kınadı. Son 2 yıldır 1 Mayıs'ı OHAL şartlarında kutlamaya çalıştıklarını, birçok ilde bildiri dağıtmalarına engel olunduğunu, sloganlarına sınır getirildiğini savunan Bozgeyik, toplu sözleşme, örgütlenme ve siyaset yapma haklarının yok sayılmasına, grev haklarının OHAL gerekçesiyle idari işlemlerle ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Bozgeyik, 24 Haziran'da yapılacak seçimin gelecek on yılları belirleyecek nitelik ve önemde olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle 24 Haziran'a kadar artık her günümüz 1 Mayıs'tır." dedi. Çeşitli halklara ve kültürlere beşiklik yapan bu toprakların, kutuplaşmaya, milliyetçiliğe, linç kültürüne, savaş politikalarına ve gericiliğe geçit vermeyeceğini anlatan Bozgeyik, iş güvencesi ve kıdem tazminatına dokunulmasına, ek ödemelerin maaşlara yansıtılmamasına, artan vergi dilimlerine, kadına yönelik şiddete, çocuklara yönelik taciz ve istismara karşı mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Mehmet Bozgeyik, kadınları toplumsal yaşamdan dışlayan, daha ucuza ve güvencesiz çalıştırmaya iten sözleşme politikalarına karşı mücadelelerini artıracaklarını ifade etti. - Koramaz ve Tükel'in konuşması TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, katılımcıların bayramını kutlayarak, 1 Mayıs'ın işçilerin mücadele ve dayanışma günü olduğuna işaret etti. Türkiye'nin tarihi eşikte olduğunu ifade eden Koramaz, 24 Haziran seçimlerinde bir arada olmak, birlikte durmak gibi görev ve sorumlulukları olduğunu söyledi. TTB Başkanı Raşit Tükel, evrensel hukuk ilkelerinin terk edildiği, demokrasiden uzaklaşıldığı bir dönemin yaşandığını ileri sürdü. Sağlık alanında da çok sayıda hukuka aykırı uygulamalarla karşılaştıklarını savunan Tükel, 3 binin üzerinde hekimin KHK'lerle ihraç edildiğini savundu. Esnek çalışma ve taşeronlaşmanın yaygınlaştığını kaydeden Tükel, adaletin, özgürlüğün, eşitliğin, aydınlığın egemen olması, özgür, laik, demokratik bir ülkede barış içinde yaşamak için mücadele ettiklerini söyledi.