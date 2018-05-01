İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çeşitli nedenlerle 77 kişi gözaltına alınırken, Beyoğlu'nda el yapımı patlayıcı bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çeşitli nedenlerle 77 kişiyi gözaltına aldı.

Polis, Beşiktaş Meydanı'nda toplanarak slogan atan gruplar ile Şişli ve Beyoğlu'ndan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyen Taksim Meydanı'na gitmek isteyen kişilere, dağılmaları uyarısında bulundu. Uyarıyı dikkate almayan gruplara müdahale eden polisler, 71 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca Maltepe Sahil Miting Alanı'ndaki kutlamalar sırasında görevli memura mukavemette bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu Piyalepaşa'da ihbar üzerine arama yapan ekipler, çalıların arasında fitil ateşlemeli, parça tesirli, basınç etkili el yapımı patlayıcı buldu.

Gözaltına alınanlar otobüslerle emniyete götürüldü.

