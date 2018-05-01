İstanbul'da 1 Mayıs

İSTANBUL (AA) - DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları sona erdi.
Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda düzenlenen kutlamalarda DİSK, KESK, TMMOB, TTB, CHP ve HDP başta olmak üzere çeşitli siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren 3 ayrı güvenlik noktasından geçerek miting alanına girdi.
Miting alanında, ellerinde 1 Mayıs'la ilgili pankartlar taşıyan katılımcılar, çeşitli sloganlar attı, marşlar söyledi.
DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve TTB Başkanı Raşit Tükel'in konuşmalarının ardından tüm kurumlar adına ortak bildiri, Türkçe ve Kürtçe okundu.
Sanatçılar Genco Erkal ve Rutkay Aziz'in şiirler okuduğu programda, DİSK Korosu şarkılar ve marşlar seslendirdi. Programa katılan vatandaşlar sanatçı Yasemin Göksu'nun söylediği şarkı ve türkülere eşlik etti, halay çekti. Programın sona ermesiyle katılımcılar alandan ayrılmaya başladı.
Alanın boşalmasının ardından görevlilerce Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda temizlik çalışması başladı.
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