İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çeşitli nedenlerle 86 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyen Beşiktaş'ta 60, Beyoğlu'nda 18, Şişli'de 2 kişi ile Maltepe Miting Alanı'nda görevli memura mukavemette bulunan 6 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor
İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu
IŞİD'den kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...
Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay
104 yaşındaki adam 'Çok yaşadım' dedi, gözünü kırpmadan öldürülmeyi istedi
10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!
İran ABD'yi tehdit etti: Vurursanız, vurulursunuz!
Kim Kardashian hiç uslanmıyor! Bu kez çırılçıplak
Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum