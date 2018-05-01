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İstanbul'da 1 Mayıs

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 18:17 | Son Güncelleme

Kent genelinde çeşitli nedenlerle 86 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çeşitli nedenlerle 86 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyen Beşiktaş'ta 60, Beyoğlu'nda 18, Şişli'de 2 kişi ile Maltepe Miting Alanı'nda görevli memura mukavemette bulunan 6 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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