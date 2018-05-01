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İstanbul'da 1 Mayıs

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 21:39 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı ve çevresi, araç ve yaya trafiğine açıldı

İSTANBUL (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları dolayısıyla kapatılan Taksim Meydanı ve çevresinde yaya ve araç trafiği normale döndü.

Araçlara kapatılan Taksim Meydanı ile çevresindeki sokak ve caddeler saat 21.00'den itibaren kademeli olarak trafiğe açıldı. Yaya trafiğinin de açılmasının ardından turistler ve vatandaşlar meydana alınmaya başladı. Meydan çevresinde kapalı bulunan dükkanlar da kepenk açarken, seyyar satıcılar da meydandaki yerini aldı.

Polis ekipleri bölgede tedbir amaçlı bekleyişini sürdürüyor.

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1 Mayıs Taksim

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