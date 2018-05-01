İstanbul'da 1 Mayıs'a doğru

İSTANBUL (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları dolayısıyla Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı.
İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarından dolayı kent genelinde olumsuzluk yaşanmaması için bazı güvenlik ve trafik tedbirleri alındı.
Bu kapsamda saat 04.00'ten etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün açıklanmıştı.
Polis ekipleri, sabah saatlerinden itibaren Taksim Meydanı'na çıkan Tarlabaşı Bulvarı'nı, Gümüşsuyu, Sıraselviler, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri ile ara yolları araç trafiğine kapattı.
Ekipler, meydana çıkan yolların giriş kısımlarına polis araçları ve bariyerler koyarak önlem aldı.
Güvenlik tedbirleri kapsamında çevik kuvvet ekiplerinin de bölgeye intikal ettiği görüldü.
Ayrıca, kutlamaların yapılacağı Maltepe sahiline çıkan ara yolların, trafik tedbirleri kapsamında barikatlar ve çekici araçlarla kapatılması sağlandı.
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