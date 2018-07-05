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 İSTANBUL'DA 10 YILDA 1501 FABRİKA YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 12:44 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da son 10 yılda bin 501 fabrika yangını çıktı.

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL'da son 10 yılda bin 501 fabrika yangını çıktı. Yangınların çıkış nedenleri arasında ilk sıralarda elektrik tesisatı geliyor.
Bu yılın ilk 6 ayında çıkan fabrika yangını sayısı 78 oldu ve elektrik tesisatı yangın nedenleri arasında başı çekti. Bu dönemdeki yangıların 15'i elektrik tesisatı, 12'si baca, 12'si kızışma (yüksek ısı), 9'u kıvılcım sıçraması, 4'ü elektrik kontağı, 4'ü parlama, 3'ü kasıtlı, 3'ü patlama, 3'ü sigara izmariti, 2'si kimyasal madde tutuşması, 2'si fırın, 1'i aspiratör, 1'i davlumbaz, 1'i elektrikli sobadan çıktı. 3 yangının çıkış nedeni ise tespit edilemedi. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında da 91 fabrika yangını çıkmış, elektrik tesisatı yine yangın nedenleri arasında ilk sırayı almıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul İtfaiyesi'ne ait verilere göre; 2008 yılından 2018'in Haziran ayına kadar geçen sürede megakentte bin 501 fabrikada yangın meydana geldi. 2008'de 166, 2009'da 110, 2010'da 122, 2011'de 131, 2012'de 136, 2013'te 159, 2014'te 123, 2015'te 157, 2016'da 153 ve 2017'de 166 fabrika yangını çıktı. İtfaiye ekipleri 2018'in Ocak ayında 11, Şubat ayında 11, Mart ayında 22, Nisan ayında 13, Mayıs ayında 10, Haziran ayında 11 olmak üzere toplam 78 fabrika yangınını kontrol altına aldı. Bu yangınların çıkış nedeni olarak "elektrik tesisatı" ilk sırada yer alırken, onu "kızışma" ve "baca" takip etti. "Kıvılcım sıçraması" ve "elektrik kontağı" ise fabrika yangınlarının başlıca sebepleri arasında yer aldı.

YAZ AYLARINDA YANGIN EN ÇOK 12.00-18.00 SAATLERİ ARASINDA ÇIKIYOR
Bu arada İstanbul'da, geçtiğimiz yıl 166'sı fabrika yangını olmak üzere toplam 25 bin 73 yangın çıkmıştı. Fabrika yangınlarında elektrik tesisatı ilk sırayı alırken, diğer yangınların sebebi olarak ilk sırada sigara izmariti yer almıştı. İstanbul'da en fazla yangın ise geçtiğimiz yıl sırasıyla Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında çıktı. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 3 bin 99 yangın kayıtlara geçti. Yangınlar en fazla 12.00-18.00 saatlerinde meydana geldi.

Görüntü Dökümü:
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-Fabrika yangınlarından arşiv görüntüler

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İstanbul'da 10 yılda 1501 fabrika yandıİstanbul'da 10 yılda 1501 fabrika yandı
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