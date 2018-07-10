İstanbul'da 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olmasını kararlaştırdı.
Meclis toplantısında, AK Parti ve CHP Grup Başkanvekillerinin ortak imzasıyla toplu ulaşım araçlarının 15 Temmuz'da ücretsiz hizmet vermesi teklif edildi.
Teklifi görüşen Meclis, toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasını oy birliğiyle karara bağladı.
Buna göre vatandaşlar, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlik ve anma programlarına, 15 Temmuz 06.00 ve 16 Temmuz 06.00 saatleri arasında kent genelindeki toplu ulaşım araçlarını ücretsiz olarak kullanarak katılabilecek.
Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda İstanbullular, 15 Temmuz'da İstanbulkart entegrasyonlu İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel) araçları, Şehir Hatları AŞ vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay) araçları ve Otobüs AŞ araçlarıyla ücretsiz seyahat edebilecek.
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