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İstanbul'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 08:51 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa'da bir kamyonda yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan Pakistan uyruklu 22 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da bir kamyonda, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmeye çalışılan Pakistan uyruklu 22 kişi yakalandı.

Polis ekipleri, Gaziosmanpaşa'da bir kamyonda yabancı uyruklu kişilerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Park halinde plakası 34 BF 5094 olan kamyonu inceleyen polis, aracın kasasında bulunan 22 Pakistan uyruklu kişi ile onları getiren kamyon şoförünü gözaltına aldı.

Kamyon şoförünün göçmenleri yaklaşık 2 bin 500'er dolar karşılığında Avrupa ülkelerine götüreceği öne sürüldü.

Eyüp Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolü yapılan 22 Pakistan uyruklu göçmenin ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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