İstanbul'da 27. Dönem Milletvekili Seçimi oy dağılımı

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Seçim Kurulu'nun, 27. Dönem Milletvekili Seçimi ile ilgili açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul'da AK Parti 3 milyon 881 bin 871, CHP 2 milyon 445 bin 461, HDP 1 milyon 146 bin 479, İYİ Parti 742 bin 752, MHP 730 bin 195, Saadet Partisi 138 bin 823, Vatan Partisi 20 bin 49 ve HÜDA PAR 17 bin 680 oy aldı. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ilgili henüz resmileşmeyen oy oranları, il seçim kurulları tarafından tutanak altına alındı. İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan oranlara göre, İstanbul'un 3 seçim bölgesinde yer alan 39 ilçedeki 10 milyon 573 bin 543 seçmenden 9 milyon 304 bin 134'ü oy kullandı. - İtiraz üzerine geçerli sayılan oyda Esenler rekoru İtiraz olmaksızın geçerli oy sayısı 9 milyon 128 bin 528 iken, itiraz üzerine 26 bin 519 oy daha geçerli sayıldı. 38 ilçede itirazla kabul edilen oyların toplamı 6 bin 801 iken, İstanbul 2. bölgede yer alan Esenler'de itiraz üzerine oyu geçerli sayılan seçmen miktarının 19 bin 718 olması dikkati çekti.

Böylece geçerli oy pusulası toplamı 9 milyon 155 bin 47 olurken geçersiz oy pusulası toplamı 149 bin 87 olarak kayıtlara geçti. Geçerli oy dağılımına göre, milletvekili seçiminde AK Parti İstanbul 1. bölgede yer alan ilçelerden toplam 1 milyon 378 bin 72 oy alırken, dağılım şu şekilde gerçekleşti: "Adalar 2 bin 374, Ataşehir 100 bin 977, Beykoz 77 bin 753, Çekmeköy 67 bin 201, Kadıköy 56 bin 241, Kartal 115 bin 916, Maltepe 110 bin 617, Pendik 207 bin 99, Sancaktepe 103 bin 134, Sultanbeyli 106 bin 712, Şile 10 bin 610, Tuzla 65 bin 245, Ümraniye 207 bin 22, Üsküdar 147 bin 823." Aynı bölgede 978 bin 906 oy alan CHP'nin ise Adalar'da 4 bin 180, Ataşehir'de 91 bin 104, Beykoz'da 41 bin 227, Çekmeköy'de 38 bin 74, Kadıköy'de 173 bin 989, Kartal'da 98 bin 33, Maltepe'de 121 bin 119, Pendik'de 95 bin 287, Sancaktepe'de 55 bin 406, Sultanbeyli'de 14 bin 213, Şile'de 5 bin 802, Tuzla'da 39 bin 2, Ümraniye'de 98 bin 58 ve Üsküdar'da 103 bin 412 oy aldığı görüldü. - AK Parti'nin Pendik ve Ümraniye rekoru

İstanbul 1. bölgedeki ilçelerde HDP 372 bin 551, İYİ Parti 277 bin 608, MHP 274 bin 663, Saadet Partisi 53 bin 61, HÜDA PAR 4 bin 952 ve Vatan Partisi 8 bin 49 oy aldı. Bu bölgede AK Parti en çok oyu 207 bin 99 ile Pendik'ten alırken, Ümraniye'den de 207 bin 22 oy almayı başardı. Birinci bölgede AK Parti'nin rakibi CHP ile en büyük farkı Sultanbeyli'de oluşturduğu gözlenirken, 106 bin 712 oy alan AK Parti ile 14 bin 213 oy alan CHP arasındaki fark 92 bin 499 olarak tutanaklara geçti. CHP ise en çok oyu 173 bin 989 ile Kadıköy'den aldı ve AK Parti bu ilçede 56 bin 241 oy alabildi. CHP en az oyu ise nüfus yoğunluğu az olan Adalar ilçesi hariç 14 bin 213 ile Sultanbeyli'den aldı. Bu bölgede MHP en çok oyu 47 bin 382 ile Pendik'ten alırken, HDP de en çok oyu 45 bin 33 ile Sancaktepe'den almayı başardı. Vatan Partisi'nin Çekmeköy'de sadece 215 oy aldığı gözlenirken, İYİ Parti de en az oyu 6 bin 604 oy ile Sultanbeyli'den aldı. - İstanbul 2. Bölge Seçim tutanaklarına göre İstanbul 2. Bölge'deki ilçelerde, partilerin oy dağılımı şu şekilde:

"AK Parti (1 milyon 177 bin 63); Bayrampaşa'da 83 bin 284, Beşiktaş'ta 19 bin 211, Beyoğlu'nda 64 bin 503, Esenler'de 153 bin 187, Eyüpsultan'da 103 bin 845, Fatih'te 112 bin 564, Gaziosmanpaşa'da 154 bin 557, Kağıthane'de 127 bin 373, Sarıyer'de 78 bin 475, Sultangazi'da 164 bin 312, Şişli'de 43 bin 609, Zeytinburnu'nda 72 bin 143. CHP (653 bin 464); Bayrampaşa'da 43 bin 871, Beşiktaş'ta 65 bin 188, Beyoğlu'nda 31 bin 762, Esenler'de 34 bin 562, Eyüpsultan'da 67 bin 709, Fati'teh 55 bin 216, Gaziosmanpaşa'da 60 bin 164, Kağıthane'de 63 bin 152, Sarıyer'de 76 bin 310, Sultangazi'de 50 bin 643, Şişli'de 71 bin 933, Zeytinburnu'nda 32 bin 954. HDP 317 bin 350, MHP 212 bin 280, İYİ Parti 201 bin 117, Saadet Partisi 41 bin 583, HÜDA PAR 5 bin 459 ve Vatan Partisi 5 bin 283." Bu bölgede AK Parti en çok oyu 164 bin 312 oyla Sultangazi'den aldı, CHP ise burada 50 bin 643 oy alabildi. AK Parti en az oyu 43 bin 609 oy ile Şişli'den alırken, CHP buradan 71 bin 933 oyu hanesine kaydetti. - AK Parti ve CHP'nin Sarıyer'deki farkı: 2 bin küsur

CHP en çok oyu 76 bin 310 ile AK Parti'nin 78 bin 475 oy aldığı Sarıyer'den alırken, aralarındaki oy farkının 2 bin 165 olması dikkat çekti. CHP en az oyu 31 bin 762 oy ile Beyoğlu'ndan alırken, AK Parti burada 64 bin 503 oy almayı başardı. İkinci bölgede MHP en çok oyu 29 bin 164 ile Esenler'den, en az oyu 3 bin 972 ile Beşiktaş'tan aldı. HDP ise en çok oyu 31 bin 495 ile Esenler'den, 31 bin 404 ile Şişli'den aldı ve en az oyu 8 bin 431 ile Bayrampaşa'dan alabildi. HÜDA PAR Beşiktaş'ta sadece 54 oy alırken, Saadet Partisi bu ilçede bin 7 oyu hanesine kaydedebildi. - İstanbul 3. Bölge sonuçları İstanbul 3. Bölge'de 1 milyon 326 bin 736 oy alma başarısı gösteren AK Parti, Arnavutköy'de 79 bin 68, Avcılar'da 92 bin 619, Bağcılar'da 225 bin 511, Bahçelievler'de 162 bin 174, Bakırköy'de 29 bin 499, Başakşehir'de 105 bin 324, Beylikdüzü'nde 70 bin 347, Büyükçekmece'de 57 bin 396, Çatalca'da 18 bin 92, Esenyurt'da 182 bin 498, Güngören'de 86 bin 233, Küçükçekmece'de 179 bin 910 ve Silivri'de de 38 bin 65 oy almayı başardı.

Toplam 813 bin 91 oy alan CHP ise Arnavutköy'den 15 bin 310, Avcılar'dan 86 bin 490, Bağcılar'dan 65 bin 541, Bahçelievler'den 87 bin 366, Bakırköy'den 70 bin 248, Başakşehir'den 44 bin 487, Beylikdüzü'nden 65 bin 64, Büyükçekmece'den 49 bin 407, Çatalca'dan 16 bin 791, Esenyurt'tan 104 bin 982, Güngören'den 39 bin 113, Küçükçekmece'den 129 bin 826 ve Silivri'den de 39 bin 466 oy kazanabildi. - AK Parti ve CHP Silivri'de başa baş Bölgede HDP 456 bin 578, MHP 270 bin 252, İYİ Parti 264 bin 127, Saadet Partisi 44 bin 179, HÜDA PAR 7 bin 269 ve Vatan Partisi 6 bin 717 oy alırken, AK Parti en yüksek oyu 225 bin 511 ile Bağcılar'dan aldı, CHP burada 64 bin 541 oy alabildi. AK Parti en az oyu ise 29 bin 499 ile Bakırköy'den alırken, CHP burada 70 bin 248 oy kazandı. Silivri'den 38 bin 65 oy alan AK Parti ile 39 bin 466 oy alan CHP arasındaki oy farkının bin 401 oldu. CHP en yüksek oyu 129 bin 826 ile Küçükçekmece'den aldı, AK Parti burada 179 bin 910 ay alabildi. CHP en az oyu AK Parti'nin 79 bin 68 oy aldığı Arnavutköy'den 15 bin 310 oy ile alabildi.