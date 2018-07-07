İSTANBUL'DA 3 BİN POLİSLE DENETİM YAPILDI

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

İstanbul'da 3 bin polisin katılımıyla büfe, internet kafe, restoran ve kafelerde denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr.Mustafa ÇALIŞKAN'ın talimatları doğrultusunda 39 ilçede 3 bin polisin katılımıyla denetim yapıldı. Dün 22.00-24.00 saatleri arasında yapılan denetimler Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. Denetimlere ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Önleyici Hizmetler ve Foto Filim Şube Müdürlüğü de destek verdi. Büfe, internet kafe, restoran ve kafelerde arama yapıldı. Şüpheli görülen kişilerin ÜST ve Genel Bilgi Tespiti (GBT) kontrolü yapıldı. Denetimler polis kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-Polis ekipleri

-İş yerlerinde yapılan arama

-Üst araması ve GBT kontrolü

-Detaylar

