İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da 3 ilçede düzenlenen narkotik operasyonunda 33 kilo 213 gram kokain, 65 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Mart'ta Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Fatih'te uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 33 kilo 213 gram kokain, 65 bin uyuşturucu hap, 494 gram esrar, 3 terazi, 1 pres makinası, 2 tabanca ele geçirildi. Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen HG, C.Ç., Y.K.S., S.A., G.Ç., ve M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
Son dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu
PKK raporunda korkunç detaylar: Cinsel organlarını yakıyorlar
AK Parti'yi kızdıracak sözler
Abdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazı
Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi
ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
İç çamaşırlarıyla sokakta! Siz bir de arkasını görün
Okuyucu Yorumları 0 yorum