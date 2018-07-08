İSTANBUL'DA 30 MİLYONLUK KAÇAK SİGARA VE ALKOL İMHA EDİLDİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
İstanbul Müdürlüğü'nce 5 ay içerisinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilen, yaklaşık değeri 30 milyon lira olan 11 TIR dolusu, çeşitli markalardaki kaçak sigara ve alkol imha edildi.
İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 5 ay içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, yaklaşık değeri 30 milyon lira kaçak sigara ve alkol ele geçirdi. Ekipler bugün, ele geçirdikleri çeşitli markalardaki kaçak sigara ve alkolü 11 TIR'a yükleyerek Tuzla geri dönüşüm merkezine götürdü. Polis, zabıta ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, burada boşaltılan ürünlerin üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Radyo Tv ve Foto Film Şube Müdürlüğü ekipleri de malzemelerin imhasını kamerayla görüntü çekerek kayıt altına aldı.
Görüntü Dökümü
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-İmha edilen ürünler
-TIR içerisinde bulunan koliler
-Polis ekiplerin çalışması
-İmha edilme makinesi
-İş Makinesinin çalışması
-Genel ve detaylar
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