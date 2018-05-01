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- İSTANBUL'DA  44 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 13:04 | Son Güncelleme

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA İstanbul'da 1 Mayıs ile ilgili 44 kişi gözaltına alındı.

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA
İstanbul'da 1 Mayıs ile ilgili 44 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'den edinilen bilgiye göre Taksim ve Beyoğlu’nda şu ana kadar toplam 44 kişi gözaltına alındı.

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